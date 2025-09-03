Ο Ίσακ αποχαιρέτησε τη Νιούκαστλ χωρίς αναφορά σε διοίκηση και Χάου (pic)

Ο Σουηδός επιθετικός μετά την «χρυσή» μεταγραφή στην Λίβερπουλ, θέλησε να αποχαιρετήσει τη Νιούκαστλ με μήνυμά του στα social media, δείχνοντας και την πικρία του για την διοίκηση και τον προπονητή της ομάδας.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ευχαρίστησε τους συμπαίκτες, το προσωπικό και τους φιλάθλους της Νιούκαστλ, όμως δεν έκανε καμία αναφορά στον Έντι Χάου και την διοίκηση, ενδεικτικό των κακών σχέσεων των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αλεξάντερ Ίσακ:

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συμπαίκτες μου, στο προσωπικό και, πάνω απ' όλα, στην πόλη του Νιούκαστλ και σε όλους τους καταπληκτικούς οπαδούς για τα τρία αξέχαστα χρόνια που μοιραστήκαμε μαζί.

Μαζί, γράψαμε ιστορία και φέραμε τον σύλλογο στη θέση που του αξίζει. Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω σε αυτό το ταξίδι, από την πρόκριση στο Champions League μέχρι την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου σε πάνω από 70 χρόνια.

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Σας ευχαριστώ, Νιούκαστλ».