Με Μπουχαλάκη και Ενκολόλο ο Παναιτωλικός κόντρα στο Βόλο

Οι «εκλεκτοί» του Γιάννη Πετράκη για τη σαββατιάτικη (13/9, 20:00) αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Χουάν Φεράντο στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Άμεσα διαθέσιμοι οι Ανδρέας Μπουχαλάκης και Μπένι Ενκολόλο, όχι όμως ο Τζέισον Τσούρα, στον Παναιτωλικό που υποδέχεται τον Βόλο το Σάββατο (13/9, 20:00) και στοχεύει στην πρώτη εντός έδρας νίκη και δεύτερη συνεχόμενη μετά το 2-0 επί του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Αναλυτικά, η αποστολή του Γιάννη Πετράκη: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.