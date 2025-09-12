Το αριστούργημα του Ριμπάλτα στο 90' και η σπάνια πρακτική του Ηλιόπουλου

Τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα. Κάθε χρόνο ακούγεται παντού με μικρές παραλλαγές η ίδια φράση. Όσο είναι ανοικτή η αγορά μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία... Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Σπάνια προκύπτει και βέβαια δεν είναι για όλους. Απλά κάθε χρόνο λέγεται για να μην χαθεί το ενδιαφέρον και κάποια στιγμή το απόγευμα της τελευταίας μέρας στο ένα μετά το άλλο ρεπορτάζ αρχίζει να βγαίνει πως τελικά η ομάδα θα συνεχίσει ως έχει. Το “όσο είναι ανοικτή η αγορά μπορεί να προκύψει ευκαιρία” αυτή την φορά η ΑΕΚ το έκανε πράξη. Με τον πιο εμφατικό τρόπο που θα μπορούσε να πιστέψει κάποιος. Με μία πώληση… αεροδρομίου και μια μεταγραφή αεροδρομίου μέσα σε λίγες ώρες χθες κι ας μην πήγε κανείς στο αεροδρόμιο. Κι έτσι ακριβώς την τελευταία μέρα των μεταγραφών εκτός όλων των άλλων φάνηκε το πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν τεχνικό διευθυντή του επιπέδου αλλά και του βεληνεκούς του Χαβιέ Ριμπάλτα και κυρίως να τον εμπιστεύεσαι και να του δίνεις την ελευθερία που πρέπει να έχει ώστε όταν έρθει η ώρα να κριθεί από τα αποτελέσματα. Μόνο απεριόριστα λεφτά δεν δίνονται αλλά αυτό ισχύει σε κάθε ομάδα ανάλογα με το… πορτοφόλι της.

Η ΑΕΚ πέτυχε τελευταία μέρα των μεταγραφών ένα διπλό μπαμ. Η πώληση του Μαρσιάλ στην Μοντερέι δεν φέρνει απλά οικονομικό όφελος. Αυτό είναι για τους ισολογισμούς που σίγουρα είναι σημαντικότατοι όμως η αποχώρηση του Μαρσιάλ είναι ακόμη πιο σημαντική κατά την γνώμη μου για έναν άλλο λόγο. Δεν μπορεί ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών όσο δυνατό και ενωμένο και να είναι να μην επηρεαστεί μέσα σε μια σεζόν όταν όλοι γνωρίζουν πως ένας ποδοσφαιριστής που παίρνει τα διπλάσια από τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο μπαίνει με δυσκολία αποστολή και δεν προσφέρει το παραμικρό.

Είναι δύσκολο να τον βλέπεις κάθε μέρα μαζί σου κι όταν έρχεται ο αγώνας να σε παρακολουθεί να αγωνίζεσαι και στο τέλος του μήνα να εισπράτει ένα ποσό που για κάποιους, ακόμη και βασικούς, μπορεί να είναι και το ετήσιο συμβόλαιο τους! Μόνο το τέλος αυτής της ανώμαλης κατάστασης μπορεί να ανεβάσει την ομάδα 20%. Για αυτό κυρίως είναι μεταγραφή αεροδρομίου. Και για να μπορέσεις τελευταία μέρα των μεταγραφών όχι απλά να μην δώσεις αποζημίωση αλλά να πάρεις και χρήματα που αν προστεθούν τα μπόνους, ποτέ δεν ξέρεις, θα καλύπτουν σχεδόν και όλη την πρώτη σεζόν θα πρέπει να έχεις έναν τεχνικό διευθυντή όπως ο Χαβιέ Ριμπάλτα.

Η ΑΕΚ βρήκε την άκρη στο Μεξικό και έβαλε στο τραπέζι 4 ομάδες! Τις δύο πολύ σοβαρά. Η Πούμας πρώτα που όμως δεν μπόρεσε να βρει την άκρη με τον Μαρσιάλ και μετά η Μοντερέι που πέτυχε μια μεγάλη εσωτερική νίκη που πανηγυρίστηκε στην πόλη και το ίδιο και λίγο περισσότερο και στην Αθήνα. Ένα μάθημα από την αρχή ως το τέλος ήταν η περίπτωση Μαρσιάλ για την ΑΕΚ. Εγώ ειλικρινά θα του ευχηθώ να αναστήσει την καριέρα του στην Μοντερέι και να επιστρέψει στην Ευρώπη με μεταγραφή.

Όχι μόνο για να εισπράξει η ΑΕΚ το 25% ποσοστό μεταπώλησης. Αλλά γιατί είναι ένα πραγματικά καλό παιδί, τρομερά ταλαντούχος παίκτης που θα μπορούσε να παίζει στην Παρί και στην Εθνική Γαλλίας και είναι κρίμα το τελευταίο που θα έχει να θυμάται από αυτόν ο ποδοσφαιρικός πλανήτης να είναι ένας 20χρονος που θα γινόταν ο νέος Ανρί. Δεν θα έλεγα πως είναι πολλές οι ελπίδες αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το ποδόσφαιρο είναι τόσο μαγικό που τελευταία μέρα των μεταγραφών μπορείς να ξεφορτωθείς ένα συμβόλαιο που θα πλήρωνες και το μισό για να το πετύχεις και τελικά να πάρεις και λεφτά…

Η μαγεία όμως δεν σταμάτησε στην πώληση αεροδρομίου του Μαρσιάλ. Προχώρησε λίγο περισσότερο γιατί πάντα κάτι καλό μπορεί να γίνει καλύτερο. Η απόκτηση του Ζοάο Μάριο είναι ο ορισμός της ευκαιρίας που προέκυψε τελευταία μέρα των μεταγραφών και δεν πρέπει να την αφήσεις να πάει χαμένη. Δεν είναι ο σέντερ φορ που είχε προαναγγείλει ο Νίκολιτς στην τελευταία συνέντευξη τύπου πως θα προσπαθήσει να αποκτήσει η ομάδα, δεν είναι δεξί μπακ ή σέντερ μπακ που όλοι εμείς οι… εξωτερικοί σκάουτερ θεωρούσαμε πως έχει ανάγκη η ομάδα κι ας μην ασχολήθηκε ποτέ μετά την αγορά του Ρέλβας.

Είναι… απλά ένας πολύ μεγάλος παίκτης, ενεργότατος με συμβόλαιο μεγαλύτερο από του Μαρσιάλ στην Μπεσίκτας που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα με την ΑΕΚ να πληρώνει το 50% του υπολοίπου αφού ήδη έχει πληρωθεί Ιούλιο και Αύγουστο. Ένα απίστευτο ντιλ που να επαναλάβω πως μόνο με τεχνικό διευθυντή τον Χαβιέ Ριμπάλτα θα μπορούσε να κάνει μια Ελληνική ομάδα και βέβαια, με πρόεδρο τον Ηλιόπουλο που ταυτόχρονα με το άλλο χέρι έδωσε τα χρήματα που γλύτωσε για την τρέχουσα σεζόν από τον Μαρσιάλ. Οκ, λίγο λιγότερα αλλά αυτό ακόμη πιο χαρούμενους πρέπει να μας κάνει. Ο Μάριος το φετινό καλοκαίρι έκανε κάτι πολυ σπάνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επέλεξε τους ειδικούς και τους έδωσε την μπάλα και τα… χρήματα να παίξουν. Ολοι μαζί θα κριθούν από το αποτέλεσμα αλλά σίγουρα το σχέδιο και η εκτέλεση του παίρνουν πολύ καλό βαθμό…

Ο Ζοάο Μάριο και η Μπεσίκτας τις τελευταίες μέρες θέλησαν να… χωρίσουν και ο Ριμπάλτα ενημερώθηκε άμεσα. Ο Νίκολιτς που ξέρει τον παίκτη και θυμάται πόσο του… έλειψε όταν επέστρεψε στην Ίντερ από την Λοκομοτίβ το καλοκαίρι του 2020 είπε αμέσως το “ΝΑΙ” αφού έχει μία σούπερ λύση πολυτελείας για πίσω από τον επιθετικό αλλά και στα άκρα αν χρειαστεί που στην ανάγκη θα παίξει και χάφ σε ευθεία ή σε ρόμβο. Γιατί αυτός είναι ο Ζοάο Μάριο. Ο παίκτης πείστηκε να έρθει αλλά η ΑΕΚ ποτέ δεν θα έδινε 4.000.000 πλην δυο… μηνιάτικα για ένα χρόνο.

Μέχρι χθες το μεσημέρι η μεταγραφή μόνο στη θεωρία θα μπορούσε να γίνει. Όμως λειτούργησε τελικά ο νόμος της τελευταίας μέρας των μεταγραφών. Με τα παράθυρα να έχουν κλείσει σχεδόν παντού και τον Ζοάο Μάριο να μην συζητά να φύγει από την Ευρώπη, η Μπεσίκτας έπεσε εκεί που ήθελε η ΑΕΚ. Ο παίκτης ήταν ψημένος έχοντας μιλήσει με Νίκολιτς και Ριμπάλτα και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Η φανέλα με το 10 πηγαίνει σε έναν παίκτη αντάξιο της και η ΑΕΚ εκτός της μεγάλης κλάσης βάζει άλλη μια προσωπικότητα στο ρόστερ της. Και πάμε τώρα…