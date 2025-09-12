Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Ονάνα η Τράμπζονσπορ (pics)

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Τράμπζονσπορ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Αντρέ Ονάνα, αφού οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Καμερουνέζου πορτιέρε.

Ο 29χρονος τερματοφύλακας, ταξίδεψε στην Τουρκία την Πέμπτη και αφού ολοκλήρωσε τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την ομάδα της Τραπεζούντας.

Έτσι, ο Ονάνα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, με την Τράμπζονσπορ να δίνει λύση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ήθελε να απαλλαγεί από τον Καμερουνέζο πορτιέρε.

One Tap ➡️ New Challenge pic.twitter.com/dlvDcf1Giu — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025