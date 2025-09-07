Ποτσετίνο: «Θέλουμε φιλικά με ομάδες υψηλού επιπέδου μέχρι το Mundial»

Ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μετά την φιλική ήττα από τη Νότια Κορέα με 0-2, τόνισε ότι η ομάδα του θέλει να δίνει φιλικά με δυνατούς αντιπάλους για να είναι πανέτοιμη για το Mundial που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Τώρα είναι ώρα να σκεφτούμε την Ιαπωνία. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε ομάδες υψηλού επιπέδου και ήταν μια κοινή απόφαση με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ.

Δεν θέλουμε εύκολους αγώνες, δεν θέλουμε αντιπάλους που δεν έχουν καμία πιθανότητα να φτάσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες υψηλού επιπέδου: Αργεντινή, Ουρουγουάη, Ισημερινό, Ιαπωνία, Κορέα.

Προφανώς, αυτό συνεπάγεται άμεσο ρίσκο, αλλά είναι ο τρόπος για να αναπτυχθείς και να μάθεις. Είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε ταλαντούχους παίκτες, ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι και ότι θα φτάσουμε σε άριστη κατάσταση στο Mundial».