ΟΦΗ: Φιλικό με τα Χανιά στις 7/9

Φιλικό παιχνίδι με την ομάδα των Χανίων θα δώσει ο ΟΦΗ την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Διακοπή θα έχει το πρωτάθλημα τις επόμενες 15 μέρες και ο ΟΦΗ έκλεισε φιλικό παιχνίδι με τα Χανιά την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Ο Μίλαν Ράσταβατς θα έχει την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές του και να προχωρήσει σε δοκιμές ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος και του απαιτητικού αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά κυρίως να διατηρήσει τον αγωνιστικό ρυθμό της ομάδας, που έχει δώσει μόνο ένα επίσημο ματς φέτος.