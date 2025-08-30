Ντι Μάρτζιο: «Πιο κοντά ο Ολυμπιακός σε Ταρέμι»

Το μέλλον του αποφασίζει ο Μεχντί Ταρέμι και σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτησή του.

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της Ίντερ, με τη Λιόν να «κυνηγά» επίσης τον Ιρανό φορ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο δίνει νέα στοιχεία στην υπόθεση του 33χρονου άσου, καθώς για τον παίκτη ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή η Λιόν και ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να θεωρούνται ξεκάθαρο φαβορί, καθώς τα έχουν βρει με την Ίντερ.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ στο Sky Sports αναφέρει:

«Οι τελευταίες εξελίξεις για τον Μεχντί Ταρεμί, επιθετικό της Ίντερ: Ολυμπιακός και Λιόν ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, με τον πρώτο να βρίσκεται μπροστά από τη δεύτερη.

Η πίεση από την Ευρώπη συνεχίζεται για τον επιθετικό της Ίντερ, Μεχντί Ταρεμί. Όπως έχω αναφέρει τις τελευταίες ημέρες, αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Ιρανό παίκτη στη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Αυτή τη στιγμή, η Λιόν (γαλλική ομάδα) και ο Ολυμπιακός (ελληνική ομάδα) είναι οι δύο ομάδες που έχουν εστιάσει περισσότερο στον παίκτη. Ο δεύτερος βρίσκεται ξεκάθαρα μπροστά, έχοντας μάλιστα φτάσει σε συμφωνία με τους «νερατζούρι» τις τελευταίες ώρες».