Παναθηναϊκός: Ζήτημα με το (μισό) ΟΑΚΑ στη League Phase του Europa!

Οι «πράσινοι» λόγω των παράλληλων εργασιών που πρέπει να γίνονται στο Στάδιο, δεν αποκλείεται σε εντός έδρας ευρωπαϊκά τους παιχνίδια να μην έχουν διαθέσιμο το σύνολο των εξεδρών. Το SDNA αναλύει τα δεδομένα και το πρόβλημα.

Η εξασφάλιση της πρόκρισης κόντρα στην Σαμσουνσπόρ, χάρισε στον Παναθηναϊκό τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League. Παράλληλα, η θετική αγωνιστική εικόνα των «πράσινων» και οι προκρίσεις με τους Τούρκους και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, «ζέσταναν» αρκετά τον κόσμο. Κάτι που δεν αποκλείεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο με τις τελικές μεταγραφικές κινήσεις.

Όσο ο κόσμος «ζεσταίνεται» όμως, δημιουργείται κι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα και σας αποκαλύπτει το SDNA. Με την επόμενη εβδομάδα να είναι καθοριστική ως προς το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αφορά το ΟΑΚΑ, το οποίο φυσικά θα είναι η ευρωπαϊκή έδρα των «πράσινων» στη League Phase του Europa League και στις νοκ-άουτ φάσεις που θα ακολουθήσουν αν συνεχίσει το «τριφύλλι».

Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμο ένα μεγάλο μέρος των εξεδρών του Σταδίου. Λόγω των εργασιών που αφορούν τη συντήρηση του στεγάστρου στο ανοιχτό ΟΑΚΑ.

Για την ακρίβεια το πλάνο που υπάρχει είναι να κλείσουν αρχικά οι μισές θύρες του Σταδίου (πιθανότατα αυτές απέναντι απ’ τα επίσημα) και μόλις ολοκληρωθούν εκεί οι εργασίες, να κλείσει το υπόλοιπο κομμάτι του ΟΑΚΑ. Άρα σε αυτές τις δύο περιόδους να είναι λειτουργικές οι μισές θύρες του Σταδίου.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών στο στέγαστρο, έχει υπάρξει υπογεγραμμένη σύμβαση. Σύμφωνα με την οποία πρέπει να έχει τελειώσει οποιαδήποτε εργασία στο στέγαστρο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Η αποπεράτωση του έργου θα χρειαστεί αρκετούς μήνες λοιπόν, με το ΟΑΚΑ να κλείνει κατά το ήμισυ ανά περιόδους.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε ζητήσει να μείνει ανοιχτό όσο διαρκούσαν τα προκριματικά. Τώρα που παρήλθε αυτό το διάστημα, δεν αποκλείεται να χρειάζεται να αρχίσουν οι εργασίες άμεσα. Κλείνοντας τη μισή πλευρά του γηπέδου, χωρίς βέβαια να παύει να είναι λειτουργικό. Απλά θα είναι διαθέσιμο για χρήση το 50% των εξεδρών.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει διευρυμένη σύσκεψη για το ζήτημα, όπου και θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Με το πλάνο για το πώς θα πορευτεί το έργο, να μπαίνει πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δώσει τα εντός έδρας ματς στη League Phase, κόντρα σε πιθανότατα ισχυρούς και εμπορικούς αντιπάλους – θα προκύψουν από την κλήρωση – έχοντας διαθέσιμη τη μισή χωρητικότητα του ΟΑΚΑ.

Έως αυτή τη στιγμή, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Θα συμβεί το ερχόμενο διάστημα, όταν και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όμως επειδή το κονδύλι έχει εγκριθεί απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι σαφές πως το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Κατά συνέπεια μετά τη σύσκεψη θα γίνει γνωστό, αν ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δώσει με αυτή τη συνθήκη και τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια του, ή αν θα προλάβει σε κάποιο απ’ αυτά να είναι διαθέσιμο το σύνολο των κερκίδων.

Ουσιαστικά το συγκεκριμένο ζήτημα ίσως να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να έχει απ’ τις μεγαλύτερες προσελεύσεις κόσμου στο Europa League, όπως έκανε την περασμένη σεζόν στο Conference League. Ταυτόχρονα θα αλλοιωθεί η όμορφη εικόνα που δίνουν οι γεμάτες εξέδρες, ειδικά στο διάστημα που ίσως χρειαστεί να γίνει ματς με κλειστό το μισό ΟΑΚΑ απέναντι από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Ακόμη κι έτσι πάντως, ο παλμός και η θέρμη της έδρας, εξαρτάται απ’ τους φιλάθλους. Με 30.000 (χονδρικά) εξ αυτών, να είναι κάτι παραπάνω από ικανοί να δημιουργήσουν μια «καυτή» ατμόσφαιρα για κάθε αντίπαλο.