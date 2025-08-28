MENU
Απείλησε ξανά με το κεφάλι ο Ντόλμπεργκ (vid)

Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ με νέα κεφαλιά απείλησε ξανά την εστία της ΑΕΚ, στέλνοντας την μπάλα λίγα μέτρα άουτ.

Δείτε παρακάτω την φάση:

