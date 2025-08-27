«Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα»

Μια ανάσα από την τελική συμφωνία βρίσκεται το ντιλ του Παναθηναϊκού με την Μπόκα Τζούνιορς για τον Ταμπόρδα.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει η μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον Νικολό Σκίρα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως η Μπόκα Τζούνιορς είναι έτοιμη να κλείσει το ντιλ με τους «πράσινους» για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, στα 4 εκατ. ευρώ, με τους Αργεντινούς να κρατάνε το 20% σε περίπτωση μεταπώλησης.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τον Ταμπόρδα για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.