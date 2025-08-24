Η ΑΕΚ δεν συνάντησε προβλήματα κόντρα στον Πανσερραϊκό και επικράτησε με 2-0 στην «OPAP Arena» για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Αγωνία για τον τραυματισμό του Ζίνι που σκόραρε στο 27', όπως και ο Μάνταλος με πέναλτι στο 23', αλλά αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό στο 36'.

Δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά για την ΑΕΚ που επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού στην «OPAP Arena» και μπήκε με το... δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Ο Στρακόσα κράτησε «όρθια» την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο 4', όταν ο Γκριν αστόχησε σε σπουδαίο τετ α τετ και έκτοτε, οι παίκτες του είχαν τον πλήρη έλεγχο με κατοχή μπάλας 74%-26% και τελικές 25(8)-6(1) για να βρουν -μόνο- δυο γκολ σε τέσσερα λεπτά, το ένα από την «άσπρη βούλα». Πλέον, η Ένωση στρέφει την προσοχή της στο πρώτο... «ματς της χρονιάς» στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Άντερλεχτ (28/8, 21.00) για την είσοδο στη League Phase του Europa Conference League. Επόμενες υποχρεώσεις των δυο ομάδων για τη Stoiximan Super League σε μία εβδομάδα: ΑΕΚ - Asteras Aktor στην «OPAP Arena» την Κυριακή (31/8, 20.00) και Πανσερραϊκός - ΟΦΗ στις Σέρρες το Σάββατο (30/8, 19.30).

Τον έλεγχο η Ένωση, κοντά στο γκολ ο Γκριν

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να έχει κατοχή μπάλας άνω του 85%, όμως ο Πανσερραϊκός «άγγιξε» το γκολ στο 4'. Ο Τιναλίνι γέμισε προς τον Ίβαν που πήρε την κεφαλιά και βρήκε τον Γκριν, ο οποίος νικήθηκε από τον Στρακόσα σε σπουδαίο τετ α τετ! Αυτή η φάση σαν να αφύπνισε την Ένωση που στο 10' είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της με την κοντινή κεφαλιά του Μάνταλου να καταλήγει στο εξωτερικό δίχτυ έπειτα από σέντρα του Ελίασον. Στο 12' ο δραστήριος Πενράις τροφοδότησε τον Ζίνι στην μικρή περιοχή, αλλά ο Τιναλίνι σταμάτησε το «τακουνάκι» του Ανγκολέζου φορ.

Εξαιρετικό τέταρτο και γκολ με Μάνταλο - Ζίνι σε 4'

Όσο περνούσε η ώρα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς λειτουργούσε καλύτερα και στο 22' κέρδισε πέναλτι με τον Ζίνι. Ο Ρότα βρήκε χώρο από τα δεξιά και τον Ανγκολέζο φορ σε θέση βολής, εκείνος σούταρε ψηλά άουτ, όμως ο Γκελασβίλι τον πάτησε και ο Πολυχρόνης έδωσε το πέναλτι για να γράψει το 1-0 ο Μάνταλος στο 23'. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ζίνι πέτυχε το πρώτο γκολ της καριέρας του με τα «κιτρινόμαυρα» έπειτα από 21 εμφανίσεις, καθώς ο Πιερό δεν αξιοποίησε τη σέντρα του Πενράις, η μπάλα έμεινε «ζωντανή» και πλάσαρε από κοντά για το 2-0 στο 27'. Στο 33' ο Τιναλίνι απέκρουσε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Κοϊτά, ολοκληρώνοντας έτσι ένα «καυτό» τέταρτο για την ΑΕΚ.

«Πονοκέφαλος» με Ζίνι, ημίχρονο στο 2-0

Στο 36' οι «κιτρινόμαυροι»... πάγωσαν βλέποντας τον Ζίνι πεσμένο να κάνει νόημα για ενοχλήσεις στον προσαγωγό και φεύγοντας από το γήπεδο, δακρυσμένος. Αμέσως αντικαταστάθηκε από τον Μαρίν και ο Μάνταλος πήγε κοντά στον Πιερό. Ο αρχηγός της ΑΕΚ είχε ακόμα ένα καλό σουτ στο 38', με τον Τιναλίνι να κάνει νέα ωραία επέμβαση. Στα εναπομείναντα λεπτά και στα τέσσερα των καθυστερήσεων δεν άλλαξε κάτι, με το 2-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου χάρη σε γκολ των Μάνταλου με πέναλτι (23') και Ζίνι (27').

Πίεσε για το 3-0, δεν τα κατάφερε ο Πιερό

Με το πόδι στο... γκάζι συνέχισαν οι γηπεδούχοι, επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια. Ο Τιναλίνι σταμάτησε δις εντυπωσιακά τις ισάριθμες προσπάθειες του Βίντα, πρώτα με το κεφάλι και στο «ριμπάουντ» με το πόδι. Στο επόμενο λεπτό (48'), ο Ελίασον κράτησε την μπάλα εντός με μαγικό κοντρόλ και «σέρβιρε» για τον Μουκουντί που αστόχησε σε κεφαλιά από κοντά. Το VAR επενέβη για να δώσει πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο κράτημα του Τσαούση στον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό, όμως η φάση γύρισε πιο πίσω και δόθηκε οφσάιντ στην προσπάθεια του Ελίασον. Στο 56' ο Πιερό αστόχησε μετά από σέντρα του Πενράις, ενώ στο 60' σκόραρε σε σέντρα του Ρότα, όμως ήταν εκτεθειμένος. Στο 63' ο Γκριν έφθασε και πάλι κοντά στο γκολ, έπειτα από λάθος του Πινέδα, όμως πλάσαρε άουτ. Ο Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ είχε μια καλή στιγμή, αλλά όχι ανάλογο πλασέ από το σημείο του πέναλτι στο 78', με το τελευταίο καλό σουτ στις καθυστερήσεις να ανήκει στον Μπανζάκι.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πολυχρόνης (Πιερίας), Μηνούδης (Πιερίας) - Ψύλλος (Λέσβου), 4ος: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) / VAR: Πουλικίδης (Δράμας) - AVAR: Τζήλος (Λάρισας).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (84' Οντουμπάτζο), Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον (84' Λιούμπισιτς), Κοϊτά (71' Κουτέσα), Ζίνι (36' λ.τρ. Μαρίν), Πιερό.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέξανδρος Βεργώνης): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (65' Μπανζάκι), Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46' Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84' Δοϊρανλής).

*Ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Κριστιάνο Μπάτσι, αποβλήθηκε στον αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα και δεν μπορούσε να κάτσει στον πάγκο του.