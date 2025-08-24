Η κριτική της ΑΕΚ: Καθοριστικός Ζίνι, ανίκητος ο Μουκουντί, ξεχώρισε και ο Πενράις

Η ΑΕΚ καθάρισε εύκολα τον Πανσερραϊκό μέσα σε τέσσερα λεπτά με πρωταγωνιστή τον Ζίνι ο οποίος κέρδισε το πέναλτι και πέτυχε το δεύτερο γκολ, ενώ ο Άρολντ Μουκουντί επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται όπως και ο Τζέιμς Πενράις φανέρωσε για πρώτη φορά τα στοιχεία για τα οποία τον επέλεξαν Ριμπάλτα-Νίκολιτς.

Στρακόσια 8

Άψογος και απόψε. Με… κεκτημένη ταχύτητα από τις Βρυξέλλες σταμάτησε στο ξεκίνημα τον Γκριν στο τετ-α-τετ, βγάζοντας αποτελεσματικότητα στην επέμβαση του. Γίνεται εύκολα κατανοητό, πως αν οι Σέρρες εκεί είχαν σκοράρει, μπορεί να βλέπαμε άλλο ματς. Όποτε η απόκρουση του, έχει μεγάλη αξία. Από εκεί και πέρα είχε ένα ήσυχο ματς και δεν απειλήθηκε.

Ρότα 7

Σταθερός απόψε με απόλυτο έλεγχο του χώρου ευθύνης του. Δεν αντιμετώπισε προβλήματα, είχε καλή χημεία στην πλευρά με τον Ελίασον και συμμετείχε στο δημιουργικό παιχνίδι με τις προωθήσεις του.

Βίντα 7

Έχασε τον Γκριν στο ξεκίνημα στη φάση που εξελίχθηκε σε τετ-α-τετ όμως στη συνέχεια βρήκε τα πατήματα του και ήταν αποτελεσματικός στις παρεμβάσεις του.

Μουκουντί 8

Αψεγάδιαστη εμφάνιση από τον Μουκουντί που βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Κυρίαρχος χαμηλά και ψηλά, κατάπιε τους αντιπάλους επιθετικούς. Βοήθησε και στο build up από πίσω βγάζοντας ηρεμία στις μεταβιβασεις.

Πενράις 8

Είδαμε για πρώτα φορά, τα στοιχεία τα οποία έκαναν Ριμπάλτα-Νίκολιτς να αποφασίσουν την απόκτηση του. Ανέβηκε πολλές φορές ψηλά, έφερε σωστά την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και επί της ουσίας ήταν ο δημιουργός του δεύτερου τέρματος μςε το εξαιρετικό παράλληλο γύρισμα που κάνει.

Πινέδα 7

Έπαιξε στον άξονα αρχικά με τον Μάνταλο και εν συνεχεία με τον Μαρίν. Βοήθησε παρά πολύ στο passing game και στο δημιουργικό παιχνίδι. Κουβάλησε την μπάλα, συνδυάστηκε σωστά και παρείχε ασφάλεια στις μεταβιβάσεις.

Μάνταλος 7

Ολοκληρωμένο παιχνίδι από τον Μάνταλο. Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε. Είχε και τον ρόλο του εκτελεστή από την άσπρη βούλα. Έβγαλε το ματς χωρίς λάθος επί της ουσίας αποτελώντας ένα βαρόμετρο στον χώρο του άξονα για την ΑΕΚ!

Ελίασον 7

Δημιούργησε αρκετά ρήγματα στην πλευρά του Πανσερραϊκού. Με όπλο την ταχύτητα, την ντρίπλα στην κίνηση και το ένας με έναν, έκανε ότι ήθελε τον αντίπαλο του και δημιούργησε πολλές προϋποθέσεις όμως οι σέντρες του δεν ήταν καλές.

Κοϊτά 6

Έπαιξε στο αριστερό άκρο, ήταν κινητικός, δημιούργησε κάποια ρήγματα όμως δεν του βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι και δεν είχε ουσία.

Πιερό 6

Του παρουσιάστηκαν και σήμερα δυο τρεις ευκαιρίες όμως η… γκίνια δεν έσπασε. Δεν βρήκε γκολ ούτε σήμερα και πλέον

Ζίνι 8

Ο άτυχος της βραδιάς. Μπήκε… φουριόζος, είχε κίνηση, συνεργάστηκε με τους συμπαίκτες του, απείλησε και εν τέλει κέρδισε το πέναλτι από το οποίο η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Λίγο αργότερα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και αντικαταστάθηκε.

Οι αλλαγές

Μαρίν 7

Πέρασε στο ματς λίγο μετά το μισάωρο και έπαιξε δίπλα στον Πινέδα στον άξονα. Έκανε καλό και ισορροπημένο παιχνίδι. Βοήθησε και ανασταλτικά και δημιουργικά.

Κουτέσα 7

Πέρασε αντί του Κοϊτά στο τελευταίο 20λεπτο και είχε μια-δυο καλές κινήσεις στην αντίπαλη περιοχή σε ένα ματς όμως που είχε σβήσει και έτσι και εκείνος δεν φάνηκε πολύ.

Λιούμπισιτς -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί και σε ένα ματς που είχε σβήσει τελείως σε αυτό το σημείο που πέρασε.

Οντουμπάτζο -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί και σε ένα ματς που είχε σβήσει τελείως σε αυτό το σημείο που πέρασε.

Νίκολιτς 8

Το πλάνο του βγήκε και διαχειρίστηκε άψογα την αποψινή πρεμιέρα. Παρουσίασε μια ομάδα σοβαρή, πειθαρχημένη και το σημαντικότερο, απόλυτα συγκεντρωμένη. Καθώς μην ξεχνάμε πως την Πέμπτη υπάρχει η μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και εύκολα ο… νους θα μπορούσε να τρέχει εκεί. Δεν έγινε. Οι παίκτες του ήταν focus, με ξεκάθαρο πλάνο και στόχευση. Να υπάρξουν πλαγιοκοπήσεις από Ελίασον-Πενράις και έτσι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επιθετικά. Όπως και έγινε. Κάπως έτσι ήρθαν τα δύο γκολ νωρίς και από εκεί και πέρα τα πράγματα απλοποιήθηκαν και μπόρεσε η ΑΕΚ να κάνει διαχείρηση και συντήρηση δυνάμεων. Μια ιδανική πρεμιέρα για την Ένωση στο πρωτάθλημα.