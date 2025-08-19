Με ήρωες τους Μπρέγκου (ισοφάριση στο 90') και Γιαννίκογλου (έπιασε το τελευταίο πέναλτι) η Καβάλα νίκησε στη... ρώσικη ρουλέτα τον ΠανσερραΪκό μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι, η Καβάλα νίκησε τον Πανσερραϊκό με 5-4 στη ψυχοφθόρο διαδικασία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλλου, κάνοντας την μεγάλη έκπληξη - Σκόραραν οι Ιβάν και Μπρέγκου στην κανονική διάρκεια, μοιραίος ο Τσαούσης από τα έντεκα βήματα.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά μέτριο ποιοτικά με τους Σερραίους να έχουν τις ευκαιρίες και τους γηπεδούχους να περιμένουν στο μισό γήπεδο.

Τελικά, το γκολ για την ομάδα του Μπάτσι ήρθε στο 67' με το νέο φορ της ομάδας, Αντρέι Ιβάν, να βρίσκει δίχτυα από τα έντεκα βήματα, κάνοντας το 0-1.

Από εκεί και έπειτα η Καβάλα πίεση για την ισοφάριση, η οποία ουσιαστικά ήρθε στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Μπρέγκου να πιάνει μία εκπληκτική κεφαλιά κάνοντας το 1-1 και στέλνοντας τα ματς στην διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί η Καβάλα ήταν πιο ψύχραιμη και με πέντε έναντι τεσσάρων εύστοχων εκτελέσεων, πήρε την πρόκριση με τους παίκτες του Θωμά Γράφα να γίνονται ένα... κουβάρι στους πανηγυρισμούς.

H διαδικασία των πέναλτι:

Σιφναίος 1-0

Γκριν 1-1

Γαβριηλίδης 2-1

Oμεονγκά (χαμένο)

Κατσουλίδης 3-1

Ντε Μάρκο 3-2

Μπρέγκου 4-2

Φαλέ 4-3

Αλιατίδης (χαμένο)

Λύρατζης 4-4

Σταμούλης 5-4

Τσαούσης (χαμένο)

Οι συνθέσεις:

ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ: (Γράφας) Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Δημοσθένους (61′ Βογιαρζίδης), Μπρέγκου, Κουντουριώτης (68′ Σταμούλης), Σιμητός (28′ Σπανδωνίδης), (61′ Ρόιμπας), Χρούστινετς

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: (Μπάτσι) Τιναλίνι, Λιάσος (84′ Σοφιανός), Γκριν, Τσαούσης, Μασκανάκης (87′ Γεωργιάδης), Λύρατζης, Ομεονγκά, Ουαγκέ (84′ Γκιγιομιέ), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Ιβάν (82′ Φαλέ).