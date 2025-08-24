Κοϊτά: «Έπρεπε να πάρουμε το τρίποντο και τα καταφέραμε»

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στάθηκε στη σημασία της νίκης της ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ο μεσοεπιθετικός από τη Μαυριτανία τόνισε πως το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο, αφού βρισκόταν ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, και γι’ αυτό η κατάκτηση των τριών βαθμών αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη αξία.

«Ήταν απαραίτητο να ξεκινήσουμε με νίκη και το πετύχαμε. Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση λόγω της χρονικής συγκυρίας, αλλά δείξαμε χαρακτήρα», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ομάδα βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής στα ζητούμενα του νέου προπονητή:

«Η ΑΕΚ είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι και προσπαθούμε όλοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Χρειάζεται χρόνος, αλλά είμαστε στον σωστό δρόμο», κατέληξε.