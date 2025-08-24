Άρης: Υπογράφει στην Αντάλιασπορ και αποχωρεί άμεσα ο Κουέστα

Ο Χουλιάν Κουέστα ολοκλήρωσε τον κύκλο των ιατρικών εξετάσεων και εργομετρικών τεστ και υπογράφει με τον τουρκικό σύλλογο.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα, μέσα στις επόμενες ώρες, ο Χουλιάν Κουέστα από τον Άρη. Ο Ισπανός κίπερ βρίσκεται εδώ και 48 ώρες στην Τουρκία και, αφού ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και τα απαραίτητα εργομετρικά τεστ, υπογράφει πιθανότατα αύριο, Δευτέρα, το συμβόλαιο του με την Αντάλιασπορ.

Ο Άρης περιμένει την αποχώρηση του έμπειρου τερματοφύλακα, ώστε να δρομολογήσει τις διαδικασίες για να υπογράψει άμεσα ο Σωκράτης Διούδης και να ολοκληρωθεί η μεγάλη επιστροφή του Έλληνα κίπερ στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.