Ένα... Ζαφείρη σαν διαμάντι για την μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ!

Ο Χρήστος Ζαφείρης προστίθεται στην γραμμή των χάφ του ΠΑΟΚ από την 1η Γενάρη δίνοντας στον Ραζβάν Λουτσέσκου τεράστιες λύσεις και ποιότητα στο κέντρο.

Ο ΠΑΟΚ πυροδότησε την βόμβα και ντύνει στα ασπρόμαυρα τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος θα ανήκει και τυπικά στον Δικέφαλο από την πρώτη μέρα του 2026, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ασπρόμαυρων και της Σλάβια.

Εκτός από το... φαντεζί της υπόθεσης, το γεγονός δηλαδή πως ο ΠΑΟΚ αποκτά έναν 22χρονο ποδοσφαιριστή στην καλύτερή του ποδοσφαιρική κατάσταση με εμπειρίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε ένα deal που φτάνει τα 12 εκατομμύρια, η ουσία βρίσκεται στα (πολλά) που μπορεί να προσφέρει ο Ζαφείρης στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται τόσο ως αμυντικό χάφ, όσο ως κεντρικό αλλά και μεσοεπιθετικό (6,8,10), μιας και τα χαρακτηριστικά του, του επιτρέπουν να βρίσκεται παντού στη μεσαία γραμμή. Έχει ταχύτητα, πείσμα, καλά μαρκαρίσματα αλλά παράλληλα είναι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να συνυπάρξει με όλα τα υπάρχοντα χάφ του ΠΑΟΚ.

Στα 22 του βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση ever (11 εκατομμύρια αξία στο Transfermarkt), έχοντας παίξει 104 παιχνίδι με την Σλάβια σε 2,5 χρόνια και πετυχαίνοντας 13 γκολ και 12 ασίστ, κατακτώντας το περσινό πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο του 2023, ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, αναφορικά με την μεσαία γραμμή.

Την φετινή χρονιά που μόλις άρχισε, σε μόλις τέσσερα παιχνίδια, έχει 2 γκολ και μία ασίστ, δείχνοντας πως είναι σε φουλ φόρμα!

Σε ηλικία μόλις 9 ετών, ο Χρήστος Ζαφείρης άφησε την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Όσλο μαζί με τον πατέρα του Δημήτρη, ο οποίος αναζητούσε καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές αλλά και τις ιδανικές συνθήκες για να καλλιεργηθεί το ταλέντο του γιου του στο ποδόσφαιρο.

Τα πρώτα του βήματα στη Νορβηγία τα έκανε στα τμήματα υποδομής της Βαλερένγκα, όπου έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα. Τον Ιανουάριο του 2020 πήρε μεταγραφή στη Γκρόρουντ (Β΄ κατηγορία Νορβηγίας) και ξεχώρισε αμέσως, αγωνιζόμενος ως βασικός πριν καν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια.

Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2021, ακολούθησε η Χάουγκεσουντ της Α΄ κατηγορίας, με την οποία συνέχισε να κερδίζει τις εντυπώσεις. Την τελευταία του σεζόν με τους «Γλάρους» μέτρησε 29 εμφανίσεις, 4 γκολ και 5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ανερχόμενο αστέρι.

Η Σλάβια Πράγας διέκρινε νωρίς τις ικανότητές του και τον απέκτησε επενδύοντας 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζαφείρης υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και φόρεσε τη φανέλα με το Νο10, κάτι που αποδεικνύει τη σημασία που του αποδίδεται στην ομάδα.

Η πορεία του είχε ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα, στα 8 του χρόνια, όταν εντάχθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σχεδόν σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Νορβηγίας, φτάνοντας μάλιστα να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην U21.

Η ΕΠΟ, με άμεσες κινήσεις του Μάκη Γκαγκάτση σε συνεργασία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατάφερε να τον εντάξει στην Εθνική Ελλάδας μέσω ταχείας διαδικασίας. Το ντεμπούτο του έγινε ως αλλαγή στη νίκη 3-0 απέναντι στη Φινλανδία και μέχρι σήμερα έχει ήδη καταγράψει 9 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αλλά και ο οργανισμός του ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον ότι έχει ένα... Ζαφείρη σαν διαμάντι στα χέρια του, με έναν ποδοσφαιριστή πολύ μεγάλης κλάσης που θα «γεμίσει» με την παρουσία του το κέντρο του Δικεφάλου!