Ολυμπιακός: Δεν παίζει ο Στρεφέτσα στην πρεμιέρα – Πονοκέφαλος για τα εξτρέμ

Με… λαβωμένα φτερά θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της Super League.

Με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος κόντρα στον Αστέρα Aktor το Σάββατο (23/8). Εκτός από τον Ρεμί Καμπελά, ο οποίος αποβλήθηκε στο φιλικό με την Μπρέντα και είναι τιμωρημένος, εκτός λόγω περσινής τιμωρίας θα μείνει και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κουβαλάει ποινή μιας αγωνιστικής από το ιταλικό πρωτάθλημα και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» στη Super League.

Με δεδομένες τις απουσίες των Καμπελά, Στρεφέτσα και το γεγονός ότι ο Ζέλσον δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του, οι μόνοι διαθέσιμοι παίκτες του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης είναι οι Πνευμονίδης, Ροντινέι.