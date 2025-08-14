MENU
Η γκολάρα του Καμαρά και τα highlights της επικής πρόκρισης του ΠΑΟΚ (vid)

Ο ΠΑΟΚ με την βολίδα του Μαντί Καμαρά επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με την πρόκριση στις αποσκευές του. Δείτε το γκολ και τις καλύτερα φάσεις από το παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.

Δείτε τα highlights:

 

