Η τρομερή Κρίσταλ Πάλας «ξέρανε» στα πέναλτι την Λίβερπουλ και σήκωσε το Community Shield!

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε μεγάλο come-back στην κανονική διάρκεια απέναντι στην Λίβερπουλ, πήγε τον τελικό στα πέναλτι και εκει, με ήρωα τον Χέντερσον που έπιασε δυο εκτελέσεις έγραψε ιστορία κατακτώντας το παρθενικό Community Shield της ιστορίας της αλλά και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Νησί (2-2 κ.δ. - 3-2 στα πέναλτι)!

Η Κρίσταλ Πάλας, ως νικήτρια του FA Cup και η Λίβερπουλ ως Πρωταθλήτρια και κάτοχος της Premier League, τέθηκαν αντιμέτωπες στο Λονδίνο, με τους «Κόκκινους» να μπαίνουν… αγριεμένοι στον τελικό ανοίγοντας το σκορ στο 4’ με δυνατό σουτ του Εκιτικέ ο οποίος με τη σειρά του, άνοιξε λογαριασμό με την φανέλα της ομάδας από το Μέρσεϊσαϊντ, ερχόμενος το φετινό καλοκαίρι από την Άιντραχτ έναντι 80 εκατ. ευρώ!

Η μαχητική Πάλας, ισοφάρισε στο 16’ με πέναλτι του Ματετά, όμως η απάντηση της Λίβερπουλ ήταν άμεση καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο έτερος νεοφερμένος Φρίμπονγκ με υπέροχο ψιλοκρεμαστό σουτ (ενδεχομένως και λίγο τυχερό…) έκανε το 2-1 που ήταν σκορ ημιχρόνου. Στην επανάληψη οι «Κόκκινοι» είχαν δυο σημαντικές στιγμές με τον Εκιτικέ στο ξεκίνημα, με την Κρίσταλ Πάλας να ανεβαίνει στη συνέχεια και να δημιουργεί και εκείνη σοβαρές καταστάσεις στα καρέ του Άλισον. Οι Λονδρέζοι, δεν είχαν πει όμως την τελευταία τους λέξη: Απείλησαν με Σαρ-Έζε σε δυο περιπτώσεις και εν τελει, ισοφάρισαν στο 77’ με ωραίο πλασέ του Σαρ.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά άγγιξαν και την ανατροπή δυο λεπτά μετά με νέα προσπάθεια του Σαρ, όπου η Λίβερπουλ σώθηκε από ένα τάκλιν του Κέρκεζ. Στην συγκεκριμένη φάση, σε πρώτο χρόνο, το VAR τσέκαρε πιθανό πέναλτι υπέρ της Πάλας για ένα χέρι του Μακάλιστερ, το οποίο κρίθηκε εν τέλει ακούσιο. Το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας και ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι. Στη ρωσική ρουλέτα η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 3-2 έχοντας ως ήρωα τον γκολκίπερ Χέντερσον με δυο αποκρούσεις και έγραψε ιστορία κατακτώντας το παρθενικό Community Shield της ιστορίας της αλλά και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Νησί.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Μουνιόζ, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουεί (90+3’ λ.τρ. Ντέβενι), Μίτσελ (79’ Σόσα), Γουόρτον (85’ Λέρμα), Καμάντα (29’ λ.τρ. Χιουζ), Έζε, Σαρ, Ματετά.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκεζ (85’ Ρόμπερτσον), Φρίμπονγκ, Τζόουνς (71’ Μακάλιστερ), Σομποζλάι, Βιρτζ (84’ Χάρβει-Έλιοτ), Χάκπο, Σαλάχ, Εκιτικέ (71’Έντο).