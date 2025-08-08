Η Σαχτάρ αποθέωσε τον τερματοφύλακα της για τις αποκρούσεις στο ΟΑΚΑ (vid)

O Ντμίτρο Ρίζνικ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Σαχτάρ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, έχοντας καταλυτικές επεμβάσεις.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα, η ουκρανική ομάδα αποθέωσε τον πορτιέρο της για την εμφάνισή του απέναντι στους «πράσινους», αναρτώντας βίντεο με τις επεμβάσεις του.

«Όταν πρέπει να σωθεί ο κόσμος, φωνάξτε τον Ντμίτρο Ρίζνικ. Το τείχος μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της για τον Ρίζνικ η Σαχτάρ Ντόνετσκ.