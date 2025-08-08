Η Σαχτάρ αποθέωσε τον τερματοφύλακα της για τις αποκρούσεις στο ΟΑΚΑ (vid)

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα, η ουκρανική ομάδα αποθέωσε τον πορτιέρο της για την εμφάνισή του απέναντι στους «πράσινους», αναρτώντας βίντεο με τις επεμβάσεις του.
«Όταν πρέπει να σωθεί ο κόσμος, φωνάξτε τον Ντμίτρο Ρίζνικ. Το τείχος μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της για τον Ρίζνικ η Σαχτάρ Ντόνετσκ.
🥰 Коли треба рятувати світ, кличте Дмитра Різника 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025
🧱 Наша стіна! 🧱#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/VaYc4JD5j0
💪 Боротьба до останніх секунд і неймовірна напруга у Афінах! 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025
📹 Дивіться круті сейви Дмитра Різника та огляд матчу Ліги Європи «Панатінаїкос» 🆚 «Шахтар».#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/wQi1dHusB7