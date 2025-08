Η LAFC ρίχνει την «βόμβα» με τον Σον

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Τομ Μπόγκερντ, η LAFC βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών με την Τότεναμ για την απόκτηση του 32χρονου ποδοσφαιριστή, με τις δύο ομάδες να έχουν συμφωνήσει για ένα ποσό κοντά στα 25-26 εκατ. λίρες.

Ο Σον, μάλιστα έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του με την LAFC και μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να ταξιδέψει στην Αμερική για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του.

