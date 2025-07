Τη νέα του εμφάνιση για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Ολυμπιακός, κάνοντας λόγο για νέες κορυφές.

Το βίντεο έχει γυριστεί στο νέο μουσείο της ομάδας.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!



Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!



TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!



Introducing our 2025/26 home kit!



