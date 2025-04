Η Άρσεναλ αφήνει ελεύθερους Πάρτεϊ και Ζορζίνιο για «world class μέσο»

Ο Τόμας Πάρτεϊ κόστισε 50 εκ. ευρώ στην Άρσεναλ τον Οκτώβρη του 2020 για να φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σίγουρα, ο 31χρονος άσος βοήθησε σημαντικά τον αγγλικό σύλλογο, όμως η αξία του έχει πέσει στα 15 εκ. ευρώ, δείγμα και των εμφανίσεων του τους τελευταίους μήνες.

Έτσι, ο Μικέλ Αρτέτα φαίνεται πως εξετάζει την αποδέσμευσή του με τη λήξη του συμβολαίου του στις αρχές Ιουλίου, όπως και του Ζορζίνιο που μεγάλωσε και δεν αποτελεί μέλος του ροτέσιον. Ήδη ομάδες από την Σαουδική Αραβία και τη Βραζιλία, αντίστοιχα, έχουν... κυκλώσει τις περιπτώσεις τους.

Πολλά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν την πρόθεση να καταθέσουν πρόταση, είτε στον Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ, είτε στον Μάρτιν Θουμπιμέντι της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι οποίοι είναι καταλυτικοί στις ομάδες τους και δείχνουν έτοιμοι για το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, όπως και η Άρσεναλ για να αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή.

