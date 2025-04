Ο Μπαπέ τρώει την σκόνη του… Παυλίδη!

Δουλειά του επιθετικού είναι να σκοράρει γκολ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε φέτος ονειρεμένη σεζόν στο Champions League με 7 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έκανε πολλά περισσότερα από αυτό.

Σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις από την UEFA, ο σέντερ-φορ της Μπενφίκα ήταν ο επιθετικός που έτρεχε κατά μέσο όρο τα περισσότερα χιλιόμετρα ανά παιχνίδι σε όλη την διοργάνωση από την League phase και μετά!

Ο Παυλίδης έκανε κατά μέσο όρο 11,5 χιλιόμετρα ανά παιχνίδι, αποτελώντας κακό μπελά για κάθε άμυνα ακόμα και χωρίς την μπάλα στα πόδια.

Ουραγός σε αυτή την κατηγορία ο «τεμπέλης» Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος διένυε κατά μέσο όρο «μόλις» 8 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι, επιλέγοντας πολύ προσεκτικά πότε θα τρέξει και σε ποιες φάσεις.

Graphique édifiant : Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont les deux attaquants de grands clubs qui ont le moins couru en Ligue des Champions cette saison. 🙄



🇧🇷 Vinicius : 8,8km/match



🇫🇷 Mbappé : 8km/match



Plus possible dans le foot de 2025.



(@datascout_) pic.twitter.com/NCXTuETM10