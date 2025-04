«Πλησιάζει στη Νότιγχαμ του Μαρινάκη ο Μοντέστο»

Χωρίς ομάδα βρίσκεται από τον περασμένο Δεκέμβριο ο Φρανσουά Μοντεστό, καθώς αποχώρησε από τη Μόντσα, στην οποία εργαζόταν από το 2022. Ο 46χρονος Κορσικανός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού την τριετία 2010-13 και εργάστηκε στους «ερυθρόλευκους» και τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε διάφορα πόστα σχετικά με το σκάουτινγκ από το 2016 έως το 2022, βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην αγγλική ομάδα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Μοντέστο είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο δίκτυο ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναλαμβάνοντας κάποιο πόστο στους «Reds».

Για τις υπηρεσίες του Γάλλου ενδιαφέρονται και άλλες δύο ιταλικές ομάδες, αλλά η Νότιγχαμ φαίνεται πως έχει σαφές προβάδισμα.



