Η σημαία στον ιστό της: Ανανέωσε ο Μάρκο Ρόις!

Αντίθετα με όλους τους μεγάλους σταρ που ανέδειξε η Μπορούσια Ντόρτμουντ τα τελευταία χρόνια (Γκέτσε, Χούμελς, Γκιντογάν, Λεβαντόφσκι, Χάαλαντ) εκείνος επέλεξε ένα άλλο μονοπάτι. Έμεινε πιστός στην ομάδα της καρδιάς του και δεν έψαξε ποτέ κάτι άλλο, παρότι οι Σειρήνες ήταν πολλές.

Δικαίως αποκαλείται «σημαία» της Μπορούσια και λατρεύεται από τους οπαδούς της Ντόρτμουντ, που πίνουν νερό στο όνομα του.

Παρότι και φέτος είδε πολλούς τραυματισμούς να βάζουν φρένο στην πορεία του, ο Μάρκο Ρόις δεν το βάζει κάτω. Επέκτεινε το συμβόλαιο του για έναν ακόμα χρόνο με τους Βεστφαλούς (μέχρι το καλοκαίρι του 2024) και ευελπιστεί να το γιορτάσει φέτος με το πρωτάθλημα Γερμανίας που τόσο λείπει από την συλλογή του.

