Λούκας Μόουρα: «Κομμουνισμός και ναζισμός είναι εκτροπές, έχουν σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους»

Ο 30χρονος επιθετικός της Τότεναμ στηρίζει τον ακροδεξιό πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές τον επόμενο μήνα, καθώς φοβάται τον κομμουνισμό στη χώρα του.

Αντίπαλος του Μπολσονάρου είναι ο πρώην πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος.

«Ο κομμουνισμός είναι το πιο προχωρημένο στάδιο του σοσιαλισμού. Και για μένα, ο κομμουνισμός και ο ναζισμός είναι δύο παρεκτροπές. Και οι δύο έχουν σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους και είναι απαράδεκτα καθεστώτα! Αλλά αν θέλετε να το διαψεύσετε, αποδείξτε το με ένα επιτυχημένο παράδειγμα κομμουνισμού» έγραψε στο Twitter ο Λούκας Μόουρα.

Comunismo é o estágio mais avançado do socialismo. E pra mim o comunismo e o nazismo são duas aberrações. Os dois mataram milhões de pessoas e são regimes indefensáveis! Mas se quiser rebater isso, me prove aqui com um exemplo de sucesso do comunismo. https://t.co/hIMuL3bobo