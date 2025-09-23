Στα χέρια του ΑΣ ΠΑΟΚ οι προτάσεις της Επιτροπής για τη Νέα Τούμπα - Διοικητικό Συμβούλιο προ των πυλών

Το βράδυ της Τρίτης (23/9) ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν την τεχνοκρατική επιτροπή που όρισε να παραδίδει τις προτάσεις της για τη Νέα Τούμπα - Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μέσα στην ημέρα έγινε γνωστό πως ο ΑΣ ΠΑΟΚ κρατά στα χέρια του το μνημόνιο συνεργασίας από τα τρία μέλη της τεχνοκρατικής επιτροπής που όρισε με φόντο τη Νέα Τούμπα.

Όπως αναφέρει ο Ερασιτέχνης: «Παρελήφθησαν, από την αρμόδια τεχνοκρατική επιτροπή, οι προτάσεις της, για το νέο Γήπεδο Τούμπας, οι οποίες θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο».

Από τις πληροφορίες που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας, προβλέπεται η δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού που θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ΑΣ ΠΑΟΚ και θα έχει ως εγγυητή την ΠΑΕ, αποσαφηνίζει πλήρως το κομμάτι των δεσμεύσεων - εγγυήσεων, ενώ εμπεριέχεται και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου, με ρήτρα έκπτωσης σε κάθε χρονικό «ορόσημο».

Βεβαίως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν με τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου…