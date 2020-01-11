LIVE LIVE 11-01-2020 04:00 PHOENIX SUNS 0 0 <% getScoreHome(676747) %> <% getScoreAway(676747) %> ORLANDO MAGIC Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Phoenix Suns - Orlando Magic ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE ORLANDO MAGIC 0 <% getScoreHome(664114) %> PHOENIX SUNS 0 <% getScoreAway(664114) %> NBA «Ψάχνονται» για Ντιλικινά Σανς και Μάτζικ 19-01-2019 21:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Άλωσαν το Μαϊάμι οι Ράπτορς, μοιραίος ο Ουέιντ 27-12-2018 05:01 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NBA ORLANDO MAGIC 120 <% getScoreHome(549718) %> PHOENIX SUNS 122 <% getScoreAway(549718) %> NBA Διέλυσε τους Κλίπερς το Σαν Αντόνιο, απότομη προσγείωση στο Φοίνιξ για τους Μάβερικς (vids) 14-12-2018 08:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NBA PHOENIX SUNS 85 <% getScoreHome(540927) %> ORLANDO MAGIC 99 <% getScoreAway(540927) %>