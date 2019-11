Ορισμός φωτιά με Λαμόνικα στο ΠΑΟ-ΟΣΦΠ, τα σενάρια για Ζούρο και η ιστορική ατάκα Πιτίνο!

Το Slam Dunk είναι εδώ, με τον διαιτητικό ορισμό στο ντέρμπι αιωνίων, το παρασκήνιο στο Περιστέρι με Ζούρο αλλά και Λιόλιο για ΕΟΚ.

*Η υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου και της προεδρίας της ΕΟΚ δεν είναι απλά στη θεωρία, καθώς το θέμα είναι προχωρημένο. Το αφεντικό του Προμηθέα είναι από τα λίγα πρόσωπα κοινής αποδοχής στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να μπει δυνατά στο κόλπο και ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του για τις εκλογές του 2020. Και συνεργάτες έχει βρει για να προχωρήσει.

* Για να είμαστε ρεαλιστές, υποψηφιότητα που θα ξεκινούσε από το μεγάλο λιμάνι θα ήταν καμμένη από χέρι. Από τη στιγμή που ο Λιόλιος είχε διαχωρίσει τη θέση του από εκείνη τη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αρχίζει την κούρσα του με ελπίδες. Τώρα το πόσες ελπίδες έχει πραγματικά είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία.

* Φυσικά, όλα αυτά προϋποθέτουν πως θα πέσει ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Αν υπάρχει, δηλαδή, ως αντίπαλος τότε. Ακόμα δεν έχει πέσει και μένει να δούμε αν θα περάσει τελικά ο σχετικός νόμος και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

* Πάμε και στο καυτό θέμα της στήλης. Το ντέρμπι της 6ης Δεκεμβρίου δεν το περιμένει απλά η μισή Ελλάδα, αλλά η μισή Ευρώπη. Το ένα κομμάτι είναι τι θα γίνει μέσα στο παρκέ, επειδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν θα δώσουν άλλο παιχνίδι φέτος στο ΟΑΚΑ. Αυτή θα είναι η μοναδική φορά που θα συναντηθούν στο Μαρούσι και το συγκεκριμένο ματς αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

* Το άλλο ζήτημα που τίθεται για όλους είναι να διατηρηθεί το σωστό κλίμα που υπάρχει στο ΟΑΚΑ και στους άλλους αγώνες του Παναθηναϊκού στην Euroleague. Στα ντέρμπι υπάρχουν ιδιαιτερότητες, ειδικά σε θέματα ασφαλείας. Από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν υπάρχουν φέτος πρόσωπα που να μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο σε αυτό το θέμα. Επομένως, το ερωτηματικό είναι ένα: τι θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει «θέμα» σε αυτό το παιχνίδι;

* Ένας ανεπιθύμητος υπάρχει για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτόν όρισε η Euroleague για πρώτο διαιτητή στο ντέρμπι: τον Λουίτζι Λαμόνικα. Πρόκειται για τον μοναδικό Ευρωπαίο διαιτητή, για τον οποίο υπάρχει σύνθημα στο ΟΑΚΑ. Κι ο Στόουκς διάλεξε αυτόν. Αν μη τι άλλο, σηκώνει συζήτηση αυτός ο ορισμός.

* Δεν τίθεται θέμα ακεραιότητας του συγκεκριμένου ρέφερι, ούτε αν θα παίξει Ολυμπιακό, ούτε τίποτα τέτοιο. Το θέμα που τίθεται έχει να κάνει με την ασφάλεια και το λάδι στη φωτιά που πέφτει χωρίς κανέναν λόγο. Δείχνει εκτός πραγματικότητας ο ορισμός ενός διαιτητή όπως ο Λαμόνικα και μάλιστα σε αγώνα της Euroleague, όχι σε διοργάνωση της ΕΟΚ/ΚΕΔ, που έχουν γίνει απίστευτες ταρζανιές τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά σε μια μέρα που είναι πιθανό όλη η Αθήνα να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

* Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί με το Περιστέρι και την απομάκρυνση του Ηλία Ζούρου, που αποκάλυψε το SDNA και κάνα δύο ώρες μετά «αποκάλυψαν» κι οι υπόλοιποι. Όλοι στον μπασκετικό χώρο συζητούν γι' αυτή την απρόσμενη εξέλιξη.

* Η στήλη φέρνει σήμερα στο φως ότι το θέμα Ζούρου υπάρχει στο Περιστέρι εδώ και έναν μήνα και δεν έχει να κάνει με τα αποτελέσματα. Από την άλλη, δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση να φωνάζεις τον προπονητή σου στο "Golden Hall", για να του ανακοινώσεις πως δεν θα συνεχίσει, όπως έκανε η ομάδα των δυτικών προαστίων. Δεν είναι ευπρεπές, δεν είναι ηθικό.

* Ακόμα χειρότερο είναι να αφήνεις να αιωρούνται πράγματα προς τα έξω, που αφορούν το παιχνίδι με τον Άρη. Μιλάμε για τρέλες και σενάρια χειρότερα και από αυτά που κυκλοφορούν στο ποδόσφαιρο. Αυτά δεν μπορεί να λέγονται ούτε για αστείο, πόσω μάλλον από ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και έχουν κάνει μια πορεία.

* Ένα σίγουρο «χρεώμα» που τρώει ο 53χρονος προπονητής περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι το θέμα του Ζώη Καράμπελα, που δεν έπαιζε καθόλου φέτος. Βέβαια, οι εμφανίσεις του μικρού με την Εθνική το καλοκαίρι είχαν δείξει πως η απόδοσή του βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Είχε και έναν τραυματισμό και η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη. Έφεραν και τον Σκούτσι Σμιθ και μαζί με τον Ξανθόπουλο έδεσε το γλυκό,

* Να είναι ο μοναδικός λόγος η μη χρησιμοποίηση του Καράμπελα; Κάτι δεν κολλάει εδώ. Ειδικά σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει χοντρές γκέλες φέτος. Στην Ελλάδα έχασε στο φινάλε από τον Προμηθέα στην Πάτρα και προχθές στο «Αλεξάνδρειο» που έβραζε. Αυτές λοιπόν, μοιάζουν επιφανειακές εξηγήσεις, όπως και το γεγονός ότι στον Ζούρο ανακοινώθηκε πως υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας. Ποια είναι δηλαδή η φιλοσοφία του Περιστερίου; Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξηγήσουν.

* Τρομερό ντου έκανε σήμερα στην ΚΕΔ ο Βαγγέλης Τσάπας του Ιωνικού. Φαίνεται πως κάποιοι παράγοντες έχουν δημιουργήσει σχολή. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Νίκαιας τα έκανε γυαλιά καρφιά, με φράσεις και ατάκες που εμείς, μια στήλη της ευγενούς άμιλλας, δεν μπορούμε να αναπαράξουμε.

* Ήταν πολλά τα μπινελίκια του Τσάπα και οι ατάκες για συνουσιάσεις πήγαιναν κι έρχονταν. Όταν πήγε να αντιδράσει ένα μέλος της ΚΕΔ, ο Τσάπας του απάντησε: «Δεν θα μιλάς εσύ. Όταν μιλάω εγώ, εσύ θα έχεις σκυμμένο το κεφάλι». Βλέπετε, ήταν έξαλλος ύστερα από όσα έγιναν στο ματς με τον Κολοσσό Ρόδου το Σάββατο. Στο οποίο θεωρεί ότι τίποτα δεν έγινε τυχαία.

* Η Λάρισα έριξε τη βόμβα με τον Μπράντον Ρας, που έχει πάρει δαχτυλίδι πρωταθλητή στο ΝΒΑ με τους Ουόριορς. Πριν τον Ρας η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου ήθελε να κάνει μια άλλη μεγάλη μεταγραφή, τον Ρέτζι Ρέντινγκ, που είχε αγωνιστεί στην Euroleague με την Άλμπα Βερολίνου και την Νταρουσάφακα. Έκανε καλή προσπάθεια η Λάρισα, αλλά ο 31χρονος δεν ψήθηκε να έρθει στη χώρα μας.

* Πέντε λεπτά μίλησε στις κάμερες ο Ρικ Πιτίνο στην επιστροφή του στην Ελλάδα και είπε δέκα ατάκες, που έδωσαν τίτλους σε όλα τα Μέσα. Κι όμως, αυτή που δημιούργησε την μεγαλύτερη ίντριγκα ήταν αυτή που πέρασε στα ψιλά. Τι είχε πει ο Ζέλικο όταν είχε φύγει το 2012; "It's all about respect". Τι είπε σήμερα ο Πιτίνο; «Δεν με κέρδισαν τα χρήματα, αλλά ο σεβασμός». Πώς θα το μεταφράζατε αυτό;