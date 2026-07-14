Ενώ κουμπώνουν στο 2 και το 3: Γιατί δεν θα δούμε ποτέ στην Εθνική μαζί Πουλακίδα – Ντόρσεϊ

Καταραμένη… γραφειοκρατία!

Το όνομά του, κάθε άλλο παρά άγνωστο είναι σε αυτούς που ξέρουν, ψάχνουν, κυνηγούν τις καλές μπασκετικές ευκαιρίες. Ο Τζον Πουλακίδας έχει από καιρό στρέψει πολλά βλέμματα πάνω του. Απλά τώρα το πράγμα σοβαρεύει για τα καλά, καθώς αγωνίζεται με τους Ντάλας Μάβερικς, στο Summer League, προσπαθώντας να πείσει πως αξίζει να πάρει ακόμα μια ευκαιρία στο ΝΒΑ.