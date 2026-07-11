Περιορισμοί, όρια και ποινές: Οι κανόνες του salary cap της Euroleague για τη σεζόν 2026/2027

Έχετε ακούσει κάτι για το salary cap του NBA; Ε...

Την περασμένη Τετάρτη, στην παρουσίαση του νέου μεγάλου χορηγού του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ρωτήθηκε για τα συμβόλαια που λήγουν και τις επεκτάσεις που έρχονται. Η απάντησή του ήταν σιβυλλική: «Είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε: το μπάτζετ και το salary cap. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται».