Ακούνε κάθε trade οι Νάγκετς, εκτός από τον Γιόκιτς

Ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις πέρα από το trade του Νίκολα Γιόκιτς είναι στους Νάγκετς.

Η ομάδα του Ντένβερ αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ από τους Τίμπεργουλβς και όπως όλα δείχνουν θα προβεί σε αρκετές αλλαγές.

Οι Νάγκετς πλέον ακούν όλες τις προτάσεις για παραχώρηση παικτών, με μοναδικό που δεν το κουνάει από το Ντένβερ να είναι ο Νίκολα Γιόκιτς.

«Δεν θέλω να κρύβω την απογοήτευσή μου για το πώς τελείωσε η σεζόν. Όταν λέω running it back, μιλάτε για πολλές διαφορετικές παραλλαγές. Θα είναι ακριβώς η ίδια ομάδα; Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ η ίδια ακριβώς ομάδα. Αλλά μιλάτε για την ίδια βασική ομάδα παικτών; Δυνητικά».

Μάλιστα όπως αναφέρει το «Denver Post», οι Νάγκετς είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και φόρο πολυτελείας αναφορικά με το μπάτζετ της νέας σεζόν, με τον Γιόκιτς να υπογράφει 4ετές συμβόλαιο έναντι 278 εκατ. δολαρίων.