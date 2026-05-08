Ο Πι Τζέι Τάκερ ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του - Το «αντίο» των Μπακς (vid)

Έχοντας κλείσει τα 41 του χρόνια και χωρίς να έχει ομάδα τη φετινή σεζόν, ο Πι Τζέι Τάκερ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της καριέρας του.

Ο άλλοτε άσος του Άρη (2010-11) είχε μια γεμάτη καριέρα στο ΝΒΑ, όπου κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μιλγουόκι Μπακς στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο το 2021.

Στους Φοίνιξ Σανς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του (2012-17), ενώ φόρεσε και τις φανέλες των Ράπτορς, Ρόκετς, Χιτ, Σίξερς, Κλίπερς και Νικς, οι οποίοι ήταν και η τελευταία του ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μέτρησε 6,6 πόντους και 5,4 ριμπάουντ ανά 28.2 λεπτά σε 886 αγώνες στην κανονική περίοδο, ενώ έπαιξε και σε 105 ματς σε playoffs, όπου είχε 6,9 πόντους και 5,7 ριμπάουντ σε 30,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

