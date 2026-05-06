Παίκτρια της χρονιάς στην Α1 Γυναικών η Πρινς

Η Αλέξις Πρινς του Αθηναϊκού Qualco αναδείχθηκε παίκτρια της χρονιάς στην Α1 Γυναικών.

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών τελείωσε με την oμάδα του Αθηναϊκού να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια και την Αλέξις Πρινς «Player Of The Year». Η Αμερικανίδα παίκτρια της ομάδας του Βύρωνα, τελείωσε το πρωτάθλημα με 14.3 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα.

Η παρουσία της Αλέξις Πρινς στο WNBA με τις Φοίνιξ Μέρκιουρι από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι τον Μάιο του ίδιου έτους, η μεγάλη εμπειρία της στα ευρωπαϊκά γήπεδα, οι εξαιρετικοί αριθμοί, και το γεγονός ότι είναι μία παίκτρια που δε διστάζει να κάνει το τελευταίο σουτ, προμήνυαν ότι η έμπειρη φόργουορντ θα ήταν ένα από τα πρόσωπα που θ’ άφηναν το αποτύπωμά τους στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας.

Η Αμερικανίδα παίκτρια, η οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε όλες τις καλές συστάσεις που τη συνόδευαν όταν φόρεσε τη φανέλα του Αθηναϊκού Qualco, και συνέβαλε τα μέγιστα με την απόδοσή της στην κατάκτηση των δυο εγχώριων τίτλων, καθώς και στην εξαιρετική πορεία της ομάδας του Βύρωνα στο EuroCup.

Στη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν, μάλιστα, η Πρινς αναδείχθηκε MVP της 10ης αγωνιστικής, μετά την απόδοσή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (79-70), όπου σημείωσε 27 πόντους, 15 ριμπάουντ, 3 ασιστ και 37 στο σύστημα αξιολόγησης.