Τελικός ανόδου για την GBL ανάμεσα σε Παπάγου και Βίκο Ιωαννίνων

Το δεύτερο και τελευταίο εισιτήριο για την GBL διεκδικούν σήμερα ο Παπάγου και ο Βίκος Ιωαννίνων στον τελικό του Final Four της Elite League (18:15, ΕΡΤ 2).

Μετά τη Δόξα Λευκάδας που εξασφάλισε την άνοδό της ως πρωταθλήτρια της κανονικής περιόδου στην Elite League, σήμερα θα γίνει γνωστή και η δεύτερη ομάδα που θα βρεθεί στη μεγάλη κατηγορία από τη νέα σεζόν. Υπενθυμίζεται πως στα ημιτελικά, ο Παπάγου είχε κερδίσει τη Μεγαρίδα με 92-74, ενώ ο Βίκος τον Πρωτέα Βούλας με 94-87.

«Η αίσθηση, ότι είμαστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, δε μας αγχώνει ούτε μας απελευθερώνει. Από την πρώτη μέρα, που περάσαμε στο Final Four, είπα στα παιδιά, ότι δεν πάμε να διασκεδάσουμε στη Λευκάδα και να χαρούμε, αλλά για να νικήσουμε» σημείωσε ο κόουτς του Παπάγου Φώτης Καρακώστας.

Από την πλευρά του ο προπονητής του Βίκου, Θανάσης Γιαπλές, είπε: «Ελπίζω να παρουσιαστούμε το ίδιο έτοιμοι στον τελικό. Είναι πίεση για πολλούς το να είσαι το φαβορί, αλλά για μένα είναι ευλογία».