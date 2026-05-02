Αντίπαλοι ΑΕΚ: Διακόπηκε το ματς της Μάλαγα λόγω προβλήματος στο... χρονόμετρο του γηπέδου, όπου θα γίνει το φάιναλ-φορ!

Το παιχνίδι της Μπανταλόνα κόντρα στην Ουνικάχα Μάλαγα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω προβλήματος στον φωτεινό πίνακα στο γήπεδο που θα διεξαχθεί σε πέντε μέρες το Final-4 του BCL με παρούσα την ΑΕΚ.

Πέντε μέρες πριν το Final-4 η αντίπαλος της ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL, Ουνικάχα Μάλαγα αντιμετώπιζε την Μπανταλόνα σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών λόγω προβλήματος στο χρονόμετρο στο γήπεδο που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Final-4 του BCL (7-9/5), ενώ κατά την ανάπαυλα και με το σκορ να είναι 53-33 υπέρ των γηπεδούχων προέκυψαν εκ νέου τεχνικά θέματα με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί σε αναβολή.

Μάλιστα, οι Ανδαλουσιανοί αποχώρησαν από το γήπεδο λίγο μετά τις 21.00 ώρα Ισπανίας, για να προλάβουν την πτήση προς Μάλαγα, που είναι προγραμματισμένη για τις 22:30.