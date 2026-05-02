Αντίπαλοι ΑΕΚ: Διακόπηκε το ματς της Μάλαγα λόγω προβλήματος στο... χρονόμετρο του γηπέδου, όπου θα γίνει το φάιναλ-φορ!

Πέντε μέρες πριν το Final-4 η αντίπαλος της ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL, Ουνικάχα Μάλαγα αντιμετώπιζε την Μπανταλόνα σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών λόγω προβλήματος στο χρονόμετρο στο γήπεδο που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Final-4 του BCL (7-9/5), ενώ κατά την ανάπαυλα και με το σκορ να είναι 53-33 υπέρ των γηπεδούχων προέκυψαν εκ νέου τεχνικά θέματα με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί σε αναβολή.
Μάλιστα, οι Ανδαλουσιανοί αποχώρησαν από το γήπεδο λίγο μετά τις 21.00 ώρα Ισπανίας, για να προλάβουν την πτήση προς Μάλαγα, που είναι προγραμματισμένη για τις 22:30.
ℹ️ El Asisa Joventut @Penya1930 🆚 @unicajaCB se ha suspendido al descanso, con resultado 53-33, ante la imposibilidad de subsanar los problemas técnicos existentes con elementos electrónicos de la instalación.— Liga Endesa (@ACBCOM) May 2, 2026
