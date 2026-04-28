Μπουντούρης: «Αυτά τα παιδιά είναι οι δικοί μου, καθημερινοί, ήρωες» (vid)

Ο GM του ΠΑΟΚ, Νίκος Μπουντούρης, μίλησε για τον αυριανό μεγάλο τελικό του FIBA Europe Cup. Αποστολή στο Μπιλμπάο

Αναλυτικά:

"Το πρώτο που θέλω να εκφράσω είναι ο θαυμασμός μου για αυτά τα παιδιά. Είναι οι δικοί μου, καθημερινοί, ήρωες, γιατί εγώ τους ζω από κοντά. Είχαμε πολλές υποχρεώσεις τον τελευταίο μήνα, κάθε 3 μέρες είχαμε παιχνίδι. Αυτές οι υποχρεώσεις συνεχίζονται και μετά τον τελικό. Οι ευχές του ελληνικού μπασκετ είνα πολλές και ολο εύχονται στον ΠΑΟΚ να κατακτήσει το κύπελλο. Το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί δεν είναι και εύκολο για την ομάδα μας. Είναι δύσκολο για αυτά τα παιδια Υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Είμαστε στον τελικό. Είπα στα παιδιά να χαρούν τον τελικό και να είναι περήφανοι για την δουλειά που γίνεται. Όχι μόνο τα παιδιά, και όλος ο οργανισμός τους τελευταίους 4-5 μήνες έχει λειτουργήσει σε πολύ καλά επίπεδα και αυτό βγαίνει από τα αποτελέσματα που έχουμε. Θα συνεχίσουμε έτσι και εύχομαι σε δύο μέρες να είμαστε χαρούμενοι σε αυτό εδώ το αεροδρόμιο. "

Για την μεταγραφολογία:

"Είναι λογικό όταν γίνεται μια αλλαγή να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Δεν μπορούσαμε να είμαστε τόσο οργανωμένοι ερχόμενοι σε μια τέτοια νέα κατάσταση. Ξέραμε που έχουμε έρθει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπου υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν πολύ έντονα αυτόν τον σύλλογο και με πάθος. Δεν θέλουμε την ησυχία μας. Όταν είχαμε έρθει είχαμε υποσχεθεί να βρίσκεται η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται στο πρωτάθλημα, όπως και είμαστε, και να πάουμε το κύπελλο. Είμαστε στους στόχους μας και είναι μια μάχη που προχωρά και παίζουμε παιχνίδι και μετά τον τελικό. Με ενδιαφέρει μόνο η ηρεμία των παικτών. Υπάρχουν σενάρια για παίκτες και θεωρώ πως αυτό δεν κάνει καλό στην ομάδα, όμως δεν μπορείς να το απαγορεύσεις σε κανέναν. Ας φρενάρουμε λίγο την μεταγραφολογία όμως.

Για το αν θα ήθελε να βρίσκεται αγωνιζόμενος στο παρκέ:

"Το είχα εξαντήσει ως παίκτης νομίζω, αλλά είμαι περήφανος για τα παιδιά που αγωνίζονται με τέτοια ψυχολογία και τέτοιο θάρρος στο γήπεδο. "