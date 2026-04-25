«Αποχωρεί από τη Βαλένθια ο Τόμπσον - Σχεδόν κλεισμένο το deal με την Αρμάνι»

Ο Ντάριους Τόμπσον παρουσιάζεται «μια ανάσα» από την αποχώρηση από τη Βαλένθια και τη μετακίνηση στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που διαθέτει ιταλικό διαβατήριο, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη γειτονική χώρα, στην οποία βρέθηκε τη διετία 2019-2021 για λογαριασμό της Μπρίντιζι.

Σύμφωνα με το ισπανικό "encestando", ο Τόμπσον διανύει τους τελευταίους του μήνες στη Βαλένθια και τη νέα σεζόν -όπως όλα δείχνουν- θα φοράει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη διετία. Οι δύο πλευρές πλησιάζουν στη συμφωνία και ο 31χρονος παίκτης θα αλλάξει στέγη.

Να σημειώσουμε πως στη φετινή regular season της Euroleague ο Τόμπσον μέτρησε 9,6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνεθ και πλέον στρέφεται στη σειρά των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό Aktor.