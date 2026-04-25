Mismatch: Η εταιρεία που ξεκίνησε από τον Προμηθέα Πατρών και κατέκτησε την ΕΟΚ...

Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του σωτήριου έτους (για το μπάσκετ) 2021 όταν ο Βαγγέλης Λιόλιος κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ και αναλάμβανε τον προεδρικό θώκο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2022, ένα παιδί του Προμηθέα Πατρών, ίδρυσε μια εταιρεία λογισμικού στην Πάτρα, με κεφάλαιο 2.000 ευρώ και έναν μόνο εταίρο, τον ίδιο... Αναφερόμαστε στον Λουκά Λεονάρδο, μηχανικό ηλεκτρονικών με μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Πατρών και ιστορικό ως προπονητής μπάσκετ, μεταξύ άλλων και στον Προμηθέα Πατρών, ως βοηθός και προπονητής υποδομών... Ο οποίος κατάφερε συν τω χρόνω να αποκτήσει παρουσία στα πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Πώς;

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Λ. Λεονάρδο είχε αδυναμία στο μπάσκετ και αγωνίστηκε σε ομάδες της Πάτρας αλλά και του Αιγίου, μεταξύ αυτών και στον Προμηθέα. Το 2014 συμμετείχε στην επίλεκτη ομάδα, Προμηθέας Family, που έπαιξε με την ομάδα μπάσκετ του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για την ενίσχυση της Κιβωτού της Αγάπης Πάτρα: "Σκόραραν" για την Κιβωτό της Αγάπης. Τότε άλλωστε ήταν προπονητής του Προμηθέα και άμεσος συνεργάτης του Μάκη Γιατρά Προμηθέας: Στο Καρπενήσι ανδρική ομάδα και παιδικό - "ΝΟΥΣ".

Για να επανέλθουμε, λοιπόν, στο θέμα μας, 4 μήνες μετά τις εκλογές της ΕΟΚ και τη νίκη του Βαγγέλη Λιόλιου, ο Λουκάς Λεονάρδος κάνει το μεγάλο βήμα. Η Poiosis Monoprosopi IKE, που δραστηριοποιείται υπό το brand Mismatch (mismatch.gr), συστάθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022 στην Πάτρα. Ιδρυτής και μοναδικός διαχειριστής της είναι ο Λουκάς Λεονάρδος και ίσως, να περίμενε την ανοδική του πορεία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τις €43.100 το 2024, από €34.000 το 2023, αριθμοί που δείχνουν μια εταιρεία που μεγαλώνει σταδιακά αλλά σταθερά. Τα πάγια της, αξίας άνω των €52.000, αντικατοπτρίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό streaming και κάμερες AI.

Ποιος είναι ο σκοπός εταιρείας...

Το Mismatch προσφέρει αυτοματοποιημένο live streaming αγώνων μπάσκετ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς την ανάγκη τεχνικού συνεργείου. Παράλληλα, διαθέτει εφαρμογές για φιλάθλους (Mismatch Fans) και για τη διαχείριση αγώνων (Mismatch Streaming), με real-time στατιστικά, box scores και play-by-play ανάλυση. Και βέβαια και στατιστικά στοιχεία.

Η πορεία προς την ΕΟΚ

Ό,τι κάνει την ιστορία ενδιαφέρουσα δεν είναι η τεχνολογία αλλά η διαδρομή. Διότι όπως θα έλεγε και ο Κ. Καβάφης, «σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι». Αφετηρία, ο Προμηθέας Πατρών, η ομάδα στην οποία ο Λεονάρδος είχε παίξει και εργαστει ως προπονητής ενώ έφθασε στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της ΕΟΚ. Το Mismatch, σύμφωνα με το LinkedIn της εταιρείας, ανέπτυξε το προϊόν του σε συνεργασία με τον Προμηθέα. Από την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, η πλατφόρμα Mismatch παρέχει ζωντανά στατιστικά σε όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα National League 1, National League 2 και Α2 Γυναικών της ΕΟΚ. Η εφαρμογή έχει αναλάβει επίσης την κάλυψη αναπτυξιακών τουρνουά, όπως το Τουρνουά Παμπαίδων-Παγκορασίδων στο Promitheas Park, το προπονητικό κέντρο του Προμηθέα, με live streaming μέσω YouTube και πλήρη στατιστική ανάλυση.

Παράλληλα, η εφαρμογή Mismatch Fans χρησιμοποιείται σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, όπως αυτό των Νεανίδων, ενώ η εταιρεία έχει δηλώσει παρουσία και στην Elite League, τη δεύτερη σε σπουδαιότητα κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Απόλυτα θεμιτό. Πολλώ δε μάλλον, όταν έχεις πρόσβαση στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος σε γνωρίζει από μικρό παιδί.

Βεβαίως, δεν θα ρωτήσουμε περί διαδικασίας επιλογής ή σχετικού διαγωνισμού. Άλλωστε, στη Διαύγεια δεν βλέπουμε και πολλά στοιχεία, όπως θα περίμενε και ο Βασίλης Ντάκουρης ο οποίος εκλέχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο με τη σημαία της διαφάνειας...

Πηγή: grizoilikoi.blogspot.com

