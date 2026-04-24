Βαλένθια Analysis: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να χάσει πέντε φορές από την ίδια ομάδα; (infographic)

O Θάνος Τσίμπος αναλύει το matchup της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας τι πρέπει να προσέξουν οι πράσινοι.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, απέναντι στην Μονακό και πλέον έχει στρέψει την προσοχή του, στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με την Βαλένθια. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει ήδη δύο φορές τους πράσινους με την τελευταία να είναι πριν μερικές μέρες, όπου και μας έδειξαν τι μπορούν να κάνουν, όταν πιάσουν τον ρυθμό τους.

Τα ατού της Βαλένθια

Η ομάδα του κορυφαίου προπονητή φέτος στην Ευρωλίγκα, Πέδρο Μαρτίνεθ, ήταν σίγουρα η έκπληξη της φετινής σεζόν, αφού κανένας δεν περίμενε ότι θα μπορέσει να παραμείνει καθόλη την διάρκεια της regular season σε τόσο υψηλή θέση. Φυσικά αυτό δεν έγινε τυχαία, αφού πρόκειται για μια ομάδα με ισχυρές βάσεις, ξεκάθαρο πλάνο του τι θέλει να κάνει και παίκτες, που μπορεί να μην είναι σταρ, αλλά είναι απόλυτα συμβατοί με τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας τους. Ο Ισπανός προπονητής, έχει καταφέρει να κάνει ένα σύνολο να παίζει πολύ παραπάνω από τις ξεχωριστές δεξιότητες των παικτών του και για αυτό ήταν ο κορυφαίος της σεζόν.

Σίγουρα αυτό που έχουν παρατηρήσει όλοι, είναι ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που τρέχει. Πράγματι έτσι είναι, αφού παίζει στον τέταρτο πιο γρήγορο ρυθμό της Ευρωλίγκας, με 75 κατοχές ανά αγώνα, ενώ οι επιθέσεις της κρατάνε κατά μέσο όρο 13.5 δευτερόλεπτα, νούμερο δύο δηλαδή πίσω από την Παρί. Δεν είναι όμως αυτό το σημαντικό, τουλάχιστον όχι μόνο αυτό. Μπορεί να νομίζουμε ότι η Βαλένθια είναι καλοδουλεμένη επιθετική μηχανή, αλλά το δυνατό της σημείο είναι η άμυνα. Οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια, με την δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Λίγκα ανά 100 κατοχές, σε αντίθεση με την επίθεση τους, που βρέθηκε στην όγδοη θέση. Από εκεί αντλούν τον ρυθμό για να μπορέσουν να τρέξουν στο transition και να εκτελέσουν στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα.

Τα δύο αντίθετα παραδείγματα για αυτό είναι τα παιχνίδια της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα. Απέναντι στους πράσινους, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να παίξουν γρήγορα να χτυπήσουν ακόμα και μετά από καλάθι των πρασίνων στα πρώτα 5-6 δευτερόλεπτα, δημιουργώντας απλά ένα ρήγμα, μετά από σκριν στην μπάλα και μια kick out πάσα για τρίποντο. Έτσι πέτυχαν 35 πόντους σε καταστάσεις μετάβασης, με τους πράσινους να μην κάνουν τίποτα για να το σταματήσουν, ούτε καν φάουλ. Συνολικά στην σεζόν είναι η πρώτη ομάδα σε πόντους από transition, με 16.4 ανά αγώνα.

Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα, κατάφερε να την κατεβάσει από τις 75 κατοχές στις 64, πηγαίνοντας το παιχνίδι στο πέντε εναντίον πέντε και πήρε την νίκη με το χαμηλό 66-62. Άρα ένα σημαντικό κομμάτι, είναι ο ρυθμός και ο τρόπος που θα προσπαθήσει να τον ελέγξει κάθε ομάδα. Η Βαλένθια, μπορεί να χτίζει το παιχνίδι της όμως και από το επιθετικό ριμπάουντ. Είναι ομάδα που οι ψηλοί της πάνε να διεκδικήσουν τις μπάλες από τα πολλά σουτ που γίνονται, με τους Ισπανούς να είναι τέταρτοι στον τομέα των συνολικών ριμπάουντ που διεκδικούν αλλά και στα επιθετικά. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει μόνο, να ανακόψεις τον ρυθμό, αλλά και να προστατέψεις τα ριμπάουντ, να ανακόψεις την επιθετική ροή και την ορμή που προκαλούν οι παίκτες της.

Βάση το Pick n Roll

Σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού της Βαλένθια βασίζεται στο πικ εν ρολ και ειδικά στους χειριστές της. Η αποκάλυψη της χρονιάς είναι ο δαιμόνιος Μοντέρο, που πραγματικά στην μέρα του κάνει ό,τι θέλει, αλλά και ο Μπαντιό με τον Μουρ, έχουν ικανότητα στο σουτ μετά από ντρίπλα αλλά και στο κάθετο παιχνίδι. Η Βαλένθια είναι η πρώτη ομάδα σε πόντους από πικ εν ρολ, είτε μιλάμε για εκτέλεση του χειριστή, είτε πάσα στο ρολάρισμα του ψηλού, είτε πάσα στο τρίποντο. Σκοράρει ένα τεράστιο νούμερο, που φτάνει τους 40.3 πόντους ανά αγώνα και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι, που έχουν πρόβλημα και στην συγκεκριμένη άμυνα.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν τα κατάφεραν πριν λίγες μέρες, με όποια άμυνα και να τους αντιμετώπισαν, αλλά πλέον τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Σίγουρα η ομάδα δεν θα πάει τόσο απροετοίμαστη αυτήν την φορά και το πλάνο θα είναι πολύ πιο λεπτομερές και δουλεμένο, αφού υπάρχουν αρκετές μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι.

Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα που εμφανίζει η Βαλένθια, είναι όταν δεν μπορεί να παίξει στον ρυθμό της και αναγκάζεται να πηγαίνει σε επιθέσεις πέντε εναντίον πέντε. Όσο πιο πολλές φορές καταφέρει ο Παναθηναϊκός να την οδηγήσει σε εκτέλεση μεταξύ των 16 και των 24 δευτερολέπτων, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχει για να βγάλει την άμυνα. Είναι δεδομένο, ότι για να ελέγξει τον ρυθμό, να πάει ο ίδιος σε μεγάλες επιθέσεις, θα δώσει πολύ την μπάλα στο ποστ, είτε με τον Λεσόρ, είτε με τον Χέις-Ντέιβις. Όσο πιο βαθιά πάει η μπάλα, τόσο καλύτερη αμυντική ισορροπία θα έχουν οι πράσινοι.

Η Βαλένθια μπορεί να έχει τρομάξει κόσμο το τελευταίο διάστημα, αλλά αν κάνεις δύο τρία πράγματα σωστά, χάνει εντελώς την ροή της και μπορεί ο αντίπαλος να κάνει μεγάλα σερί μέχρι να συνέλθει. Το θέμα είναι, να υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο, ποιος θα κάνει τι, πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός στο ρυθμό της Βαλένθια και φυσικά να μπορέσουν οι μεγάλες προσωπικότητες που έχει, να βγάλουν στο παρκέ την ποιότητα τους.

Αν καταφέρει η Βαλένθια να κερδίσει πέντε φορές μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να της βγάλουμε το καπέλο, όμως κατά την άποψη μου αυτό είναι πολύ δύσκολο, για αυτό περιμένω να κάνει ένα break αυτήν την εβδομάδα και να τελειώσει την σειρά στην Αθήνα.