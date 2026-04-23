Το λάθος της Χάποελ φέρνει αλλαγή έδρας στα playoffs και απώλεια τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ

Ένα λάθος της Χάποελ Τελ Αβίβ φέρνει αλλαγή έδρας για την ομάδα στα Game 3 και 4 των playoffs (εφόσον χρειαστεί το 4ο), καθώς αυτά δεν θα διεξαχθούν τελικά στη Σόφια, αλλά στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό Sport 5 η ισραηλινή ομάδα δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την 8888 Arena, χωρητικότητας 12.000 θέσεων, όπου αγωνιζόταν φέτος. Ο λόγος; Οι διοικούντες δεν είχαν φροντίσει να δεσμεύσουν το γήπεδο και για τα playoffs με αποτέλεσμα αυτό να έχει ήδη «κλείσει» για άλλες εκδηλώσεις.

Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει μόνο το αγωνιστικό τμήμα, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου. Η Χάποελ υπολόγιζε έσοδα που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά παιχνίδι στη Σόφια (περίπου 4 εκατ. συνολικά), ενώ στο Μπότεβγκραντ τα συνολικά έσοδα υπολογίζονται κοντά στις 800.000 ευρώ, με παρουσία περίπου 3.200 θεατών ανά αγώνα.

Η εξέλιξη έχει φέρει έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ομάδας, κυρίως στο τεχνικό επιτελείο, που θεωρεί ότι χάνεται ένα σημαντικό πλεονέκτημα έδρας. Η δυναμική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στη Σόφια έπαιζε καθοριστικό ρόλο σε αντίθεση με το πολύ μικρότερο γήπεδο του Μπότεβγκραντ.