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Το λάθος της Χάποελ φέρνει αλλαγή έδρας στα playoffs και απώλεια τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Ένα λάθος της Χάποελ Τελ Αβίβ φέρνει αλλαγή έδρας για την ομάδα στα Game 3 και 4 των playoffs (εφόσον χρειαστεί το 4ο), καθώς αυτά δεν θα διεξαχθούν τελικά στη Σόφια, αλλά στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό Sport 5 η ισραηλινή ομάδα δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την 8888 Arena, χωρητικότητας 12.000 θέσεων, όπου αγωνιζόταν φέτος. Ο λόγος; Οι διοικούντες δεν είχαν φροντίσει να δεσμεύσουν το γήπεδο και για τα playoffs με αποτέλεσμα αυτό να έχει ήδη «κλείσει» για άλλες εκδηλώσεις.

Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει μόνο το αγωνιστικό τμήμα, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου. Η Χάποελ υπολόγιζε έσοδα που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά παιχνίδι στη Σόφια (περίπου 4 εκατ. συνολικά), ενώ στο Μπότεβγκραντ τα συνολικά έσοδα υπολογίζονται κοντά στις 800.000 ευρώ, με παρουσία περίπου 3.200 θεατών ανά αγώνα.

Η εξέλιξη έχει φέρει έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ομάδας, κυρίως στο τεχνικό επιτελείο, που θεωρεί ότι χάνεται ένα σημαντικό πλεονέκτημα έδρας. Η δυναμική ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στη Σόφια έπαιζε καθοριστικό ρόλο σε αντίθεση με το πολύ μικρότερο γήπεδο του Μπότεβγκραντ.

Το λάθος της Χάποελ φέρνει αλλαγή έδρας στα playoffs και απώλεια τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ