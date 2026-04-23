Αποχωρεί από την Τρέντο το καλοκαίρι ο Καντσελιέρι

Ο Μάσιμο Καντσελιέρι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Τρέντο στο τέλος της σεζόν, όπως ενημέρωσε ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ έχει ακόμα έναν χρόνο συμβολαίου με την ιταλική ομάδα, αλλά θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Τρέντο, αναζητώντας νέα σελίδα στην καριέρα του.

«Η Τρέντο και η πόλη θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τον πρόεδρο και όλους τους υπαλλήλους, αλλά και τους παίκτες και το προσωπικό με τους οποίους συνεργάστηκα φέτος. Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχουμε καταφέρει στο Eurocup και για την ανάπτυξη αυτής της εξαιρετικά ποικιλόμορφης ομάδας. Όποια πορεία κι αν μου επιφυλάσσει η ζωή στο μέλλον, θα θυμάμαι πάντα ότι η Τρέντο ήταν η πρώτη που μου έδειξε την εμπιστοσύνη της, εμπιστευόμενος μου τον ρόλο του προπονητή στο Eurocup. Εύχομαι στον σύλλογο τα καλύτερα για το μέλλον και είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε. Αλλά πρώτα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε στον εαυτό μας κάτι που θα θυμάται αυτό το τελευταίο μέρος της σεζόν», ανέφερε ο Καντσελιέρι.

Με τον Αντρέα Ναρντέλι, Διευθύνων Σύμβουλο της ιταλικής ομάδας, να εξηγεί: «Τον Φεβρουάριο ο Μάσιμο μας ενημέρωσε για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν. Αυτό δεν επηρέασε ποτέ την καθημερινή του δέσμευση, όπως αποδεικνύεται από την πορεία του, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από έναν εξαιρετικό ημιτελικό του Eurocup. Ο προπονητής έχει πετύχει τους στόχους που θέσαμε στην αρχή της χρονιάς, από το να παραμείνει σε εγρήγορση και να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ιταλία. Απομένουν ακόμα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε στα πλέι οφ, κάτι που θα ήταν ένα εξαιρετικό επίτευγμα».