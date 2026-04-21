Χωρίς τον Άντζουσιτς στο Περιστέρι ο Άρης Betsson

Χωρίς τον Ντανίλο Άντζουσιτς θα παρουσιαστεί στο εξ αναβολής παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ο Άρης Betsson.

Ο Σέρβος γκαρντ δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στη μέση, έμεινε εκτός προγράμματος και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την Αθήνα. Αντίθετα οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, με τους «κιτρινόμαυρους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους με μία προπόνηση και με ανάλυση του αντιπάλου με τη χρήση βίντεο.

Οι δύο ομάδες διεκδικούν την 5η θέση στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, με τον Άρη (13-10) να έχει κατά νου και το να προστατεύσει το +5 από τη νίκη του στον Α' γύρο κόντρα στο Περιστέρι (13-9).

Χασανίδης: «Να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου και κάθε ματς είναι σημαντικό για την τελική κατάταξη. Αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία. Το Περιστέρι είναι ένα συμπαγές σύνολο, με κατεύθυνση σε άμυνα και επίθεση και επικίνδυνο για κάθε αντίπαλο.

Εμείς δίνουμε τον τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα, σε διάστημα οκτώ ημερών. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας, ειδικά στον αμυντικό τομέα, ώστε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Σ’ αυτό, καθοριστικοί παράγοντες θα αποδειχτούν ο έλεγχος των ριμπάουντ και η αποφυγή των λαθών, ώστε να μη δώσουμε τρανζίσιον παιχνίδι στον αντίπαλο.

Θέλουμε να κλείσουμε την κανονική περίοδο με δύο νίκες, ώστε να καταλάβουμε την υψηλότερη δυνατή θέση εν όψει των πλέι οφ».

