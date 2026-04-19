Το μπάσκετ έχει την υπεραξία του, χρειάζεται όμως και την ανάσα του

Υπάρχει μία ρήση ότι πάντα το παρελθόν δείχνει το μέλλον. Η επιβεβαίωσή της στο ρυθμό της επικαιρότητας δεν φαίνεται να είναι μακριά. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Πριν από 16 χρόνια στο αστυνομικό τμήμα Παλαιού Φαλήρου έφτανε μια ανώνυμη επιστολή. Περιέγραφε με απόλυτη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο στήνονται τα ματς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αξιολογήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές ως αξιόπιστη και σοβαρή. Εδωσε το έναυσμα στην Εισαγγελία Αθηνών να ξεκινήσει ένα μπαράζ τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον υπερκοριό της ΕΥΠ και εξ αυτού του λόγου το σκάνδαλο ονομάστηκε Koriopolis.

Μια νέα εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, η Πόπη Παπανδρέου, η οποία σήμερα είναι Ευρωπαία εισαγγελέας και χειρίζεται υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν αυτή που ανέλαβε να διαλευκάνει έναν ποδοσφαιρικό λαβύρινθο. Χωρίς να ξέρει και πολλά – πολλά για το άθλημα. Η επιμονή της και οι γνώσεις της την οδηγούσαν σε μια «δεμένη» δικογραφία, η οποία δυστυχώς συντάχθηκε πολύ βιαστικά για πολιτικούς λόγους. Ηταν η εποχή που η κυβέρνηση ήθελε να περάσει το πρώτο μνημόνιο και έψαχνε ένα εντυπωσιακό αντίβαρο απέναντι στην κοινωνία.

Παρότι τελικά υπήρξαν καταδίκες και κάποιες παραγραφές, το Koriopolis δεν άνοιξε όλη τη βεντάλια του λόγω των πολιτικών υστεροβουλιών και πολλές γωνιές του έμειναν αδιερεύνητες. Όμως ήταν η πρώτη σοβαρή υπόθεση καταπολέμησης της διαφθοράς.

Για όσα συμβαίνουν σήμερα στο ελληνικό μπάσκετ, δεν υπάρχει ανώνυμη επιστολή. Υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Με αυταπόδεικτη εμπλοκή του κορυφαίου παράγοντα της Ομοσπονδίας, η οποία μέχρι τώρα ψιθυρίζονταν και πλέον έγινε κραυγή.

Η στήλη δεν πρόκειται να ασχοληθεί με ένα ζήτημα που δεν κατέχει και ούτε προτίθεται να κάνει τον παντογνώστη. Όμως τα όσα λέγονται για προώθηση των καταγγελιών στην ΕΕΑ και στον πειθαρχικό εισαγγελέα, δεν αρκούν. Αν πράγματι υπάρχει πρόθεση να αποκαλυφθεί το παρασκήνιο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ποινική δικαιοσύνη.

Άλλωστε δεν θα ήταν δίκαιο να βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ομηρία όσοι εμφανίζονται να υπηρετούν το άθλημα και ήδη αμφισβητείται ο ρόλος τους. Μόνο μια ποινική δικογραφία θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα και να πάψει το σκοτάδι να καλύπτει μονίμως το φως. Το ελληνικό μπάσκετ έχει την υπεραξία του, χρειάζεται όμως και την ανάσα του.

