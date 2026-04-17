Κανονικά στην... κούρσα για το βραβείο του MVP οι Ντόντσιτς και Κάνινγχαμ!

Οι Λούκα Ντόντσιτς και Κέιντ Κάνινγχαμ κρίθηκαν τελικά επιλέξιμοι για τα βραβεία της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου του MVP, παρά το γεγονός ότι δεν έφτασαν το όριο των 65 αγώνων.

Η απόφαση ελήφθη λόγω «εξαιρετικών περιστάσεων», με τη συνεργασία του ΝΒΑ και της Ένωσης Παικτών, επιτρέποντας στους δύο γκαρντ να συμπεριληφθούν κατ’ εξαίρεση στους υποψήφιους για τα ετήσια βραβεία.

Ο Ντόντσιτς, με την φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, αγωνίστηκε σε 64 παιχνίδια, χάνοντας οριακά το όριο, ενώ ο Κάνινγχαμ των Ντιτρόιτ Πίστονς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 63 συμμετοχές. Αντίθετα, ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με 60 αγώνες, δεν έλαβε αντίστοιχη εξαίρεση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο παίκτες πληρούν τα κριτήρια της ρήτρας «εξαιρετικών περιστάσεων» που προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση του ΝΒΑ (CBA).

Ο Ντόντσιτς, πρώτος σκόρερ της σεζόν με 33,5 πόντους ανά αγώνα, απουσίασε μέσα στη χρονιά λόγω τραυματισμού στους οπίσθιους μηριαίους, ενώ έχασε και δύο παιχνίδια για τη γέννηση της κόρης του. Από την πλευρά του, ο Κάνινγχαμ, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς του πρωταθλήματος (9,7 ασίστ κατά μέσο όρο), έμεινε εκτός για σειρά αγώνων εξαιτίας προβλήματος στους πνεύμονες.

Η «μάχη» για το βραβείο του MVP αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τον περσινό νικητή Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς και τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς να συγκαταλέγονται επίσης στους βασικούς διεκδικητές.