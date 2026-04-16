Παίρνει ελληνικό διαβατήριο ο Καφρίτσας (vid)!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο παίκτης, που βοήθησε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, είναι κοντά στο να γίνει και τυπικά Ελληνας.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη ο Παναθηναϊκός πήγε στην Αυστραλία και διεξήγαγε εκεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ενθουσιάζοντας την ομογένεια. Οσοι έχουν καλή μνήμη, θα θυμούνται ότι οι «πράσινοι» είχαν πάει τμηματικά στη χώρα των καγκουρώ λόγω του Ευρωμπάσκετ, που μόλις είχε τελειώσει με την Εθνική να κατακτά την τρίτη θέση.

Λόγω, λοιπόν, έλλειψης παικτών σε κάποιες προπονήσεις βοήθησαν εκτός των άλλων ο σπουδαίος Τζος Γκίντι των Σικάγο Μπουλς, αλλά και ο ομογενής Ερικ Καφρίτσας. Ο τελευταίος είναι Ελληνας, αλλά όχι τυπικά υπό την έννοια ότι δεν έχει διαβατήριο στα χέρια του. Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες του SDNA δεν θα αργήσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι πλέον θέμα τυπικό να γίνει Ελληνας και με την βούλα και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έρθει να παίξει στην Ελλάδα, κάτι, που είχε δηλώσει και τον Σεπτέμβρη στους δημοσιογράφους, που τον είχαν ρωτήσει σχετικά.

Ο Καφρίτσας είναι 24 ετών, έχει ύψος 1.96 και το μακρινό σουτ είναι από τα βασικά του στοιχεία.