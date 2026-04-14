Και επίσημα πλέον ο «Πλάτωνας» στη Νίκαια ονομάζεται «Παναγιώτης Γιαννάκης»

Η ιστορική έδρα του μπασκετικού Ιωνικού έχει πλέον το όνομα του εκ των κορυφαίων μπασκετανθρώπων της χώρας.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει τρομερά πράγματα στο ελληνικό και όχι μόνο μπάσκετ. Τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής συνέδεσε το όνομά του με τεράστιες επιτυχίες τόσο σε συλλογικό όσο κυρίως σε εθνικό επίπεδο.

Όλα, βέβαια, από κάπου ξεκινούν. Και ο Γιαννάκης ξεκίνησε να μπιστάει την μπάλα στη Νίκαια, σε μία πόλη, η οποία είναι από άκρη σε άκρη συνυφασμένη με τα σπορ. Με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όχι μόνο. Με τον Ιωνικό να είναι το καμάρι της, να είναι η ομάδα από όπου στην ουσία ξεκίνησε το μπάσκετ ο «Δράκος».

Ηρθε, λοιπόν, η ώρα αυτή η πόλη να τον τιμήσει για τα καλά. Από πέρυσι υπάρχει η απόφαση για μετατροπή της ονομασίας της ιστορικής έδρας του Ιωνικού από «Πλάτωνα», σε «Παναγιώτης Γιαννάκης», αλλά μόλις τώρα αρχίζει να χρησιμοποιείται αυτή η ονομασία.

Κάτι, που έκανε γνωστό ο Ιωνικός στην ανάρτησή του για το πολύ σημαντικό παιχνίδι, που δίνει το Σάββατο με τον Χολαργό, για τα πλέι-οφ της National League 1.

Από δω και πέρα, λοιπόν, το κλειστό του Ιωνικού θα έχει την ονομασία «Παναγιώτης Γιαννάκης». Είναι μία μεγάλη και σωστή απόφαση από την πλευρά του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, την ίδια ώρα, που δεν έχει γίνει ανάλογη διαδικασία από την Πολιτεία.