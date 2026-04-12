«Έχει βάλει στο... μάτι τον Οντιάσε η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα η Παρτίζαν έχει βάλει στο στόχαστρο της για την επόμενη σεζόν τον Τάι Οντιάσε της Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Η Παρτίζαν έμεινε νωρίς εκτός στόχων στην Euroleague και πλέον έχει αρχίσει ήδη να σχεδιάζει το ρόστερ της για την επόμενη χρονιά. Όπως αναφέρουν Ισραηλινά δημοσιεύματα η σερβική ομάδα έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Τάι Οντιάσε της Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον σέντερ για επέκταση συμβολαίου, ωστόσο πλέον έχει να ανταγωνιστεί και την ομάδα του Βελιγραδίου που ενδιαφέρεται για την περίπτωση του παίκτη.

Ο 30χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ το περασμένο καλοκαίρι, με τον δεύτερο χρόνο να περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης. Και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη συνεργασία και διαπραγματεύονται ένα νέο και βελτιωμένο διετές συμβόλαιο.

Αυτή τη σεζόν στο ισραηλινό πρωτάθλημα έχει μέσο όρο 14 πόντους και 3,9 ριμπάουντ σε περίπου 21 λεπτά ανά αγώνα, ενώ στην EuroLeague έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και μετρά 3,7 πόντους και 2 ριμπάουντ.