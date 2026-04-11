ΠΑΟΚ: Το παρελθόν που συνδέει τους τίτλους με τους «δεύτερους» προπονητές (pics)

Κοινά στοιχεία του ασπρόμαυρου παρελθόντος με το σήμερα σχετικά με τους τίτλους και τους «δεύτερους» προπονητές.

Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται να διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο. Ένα κοινό στοιχείο με τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας το 1994 (Κύπελλο Κόρατς) έχει να κάνει με το γεγονός πως τότε προπονητής ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος προήχθη από «δεύτερος» σε «πρώτο», αντικαθιστώντας στα μέσα της σεζόν τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.

*Ο Σούλης Μαρκόπουλος (δεξιά) οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς και στο κάτω μέρος της φωτογραφίας ο νυν τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ, Νίκος Μπουντούρης

Ομοίως η... ιστορία επαναλήφθηκε και με τους επόμενους δύο τίτλους της ομάδας. Το 1995 ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στη Λαμία κόντρα στον Πανιώνιο με προπονητή τον Σάκη Λάιο, ο οποίος ανέβηκε ως head coach, παίρνοντας τη θέση του Ντράγκαν Σάκοτα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 1999 όταν ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά το Κύπελλο Ελλάδας στο ΣΕΦ απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας πρώτο προπονητή τον Κώστα Φλεβαράκη, ο οποίος από βοηθός, είχε γίνει πρώτος προπονητής, διαδεχόμενος έτσι τον Σβι Σερφ.

*Ο Σάκης Λάιος (αριστερά στην πρώτη εικόνα) πανηγυρίζει το Κύπελλο Ελλάδας το 1995

** Ο Κώστας Φλεβαράκης (δεύτερη εικόνα) κρατώντας το Κύπελλο Ελλάδας το 1999

Και φέτος; Η σεζόν ξεκίνησε με τον Γιούρι Ζντοβτς στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, όμως στις αρχές Μαρτίου λύθηκε η συνεργασία μαζί του και τη θέση του ανέλαβε ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Παντελής Μπούτσκος. Ο Έλληνας τεχνικός έχει φέρει την ομάδα στους τελικούς του FEC με δύο προκρίσεις κόντρα σε Περιστέρι (προημιτελικά) και Μούρθια (ημιτελικά) και τώρα ο ίδιος θα έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, αλλά και να... συνεχίσει την ασπρόμαυρη ιστορία των τίτλων με τους «δεύτερους» προπονητές.